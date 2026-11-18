Interpellé le 13 octobre en marge d’une manifestation lycéenne et étudiante, Lino, 18 ans, casier vierge, comparaissait ce mercredi 18 novembre devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Le tribunal l’a relaxé pour participation à un groupement en vue de commettre des violences. Il l’a en revanche condamné à 500 euros d’amende pour dissimulation du visage, sans inscription au casier. Le parquet avait requis 140 heures de travaux d’intérêt général

Ils étaient une trentaine, mercredi, devant le tribunal de Montpellier, pour soutenir Lino et défendre la liberté de manifester. Le jeune homme a aussi reçu le soutien public de plusieurs personnalités de gauche, dont Thomas Portes, Sylvain Carrière, Anthony Smith, Elsa Faucillon et Guillaume Meurice, ainsi que de collectifs locaux comme Stop Répression Lycéenne, Solidaires Étudiant·e·s Montpellier ou le café associatif Quartier Généreux. L’étudiant de 18 ans comparaissait pour participation à un groupement en vue de commettre des violences et dissimulation du visage.

« J’ai dissimulé mon visage pour me protéger des gaz »

Le 13 octobre, des milliers de lycéens et d’étudiants défilent à Montpellier. Le cortège part dans le calme, puis la tension monte place de la Comédie. « On s’est fait gazer et taper », a raconté Lino à Infoccitanie quelques minutes avant son procès. Il est interpellé à 18 h 25, rue de la Loge, puis passe 48 heures en garde à vue.

À la barre, l’étudiant donne sa version. Un CRS l’aurait menacé d’un tir de LBD, il dit avoir reculé. Puis les gaz. « Des gens ont voulu prendre des chaises pour les jeter, moi j’en ai pris une pour faire s’asseoir des gens qui avaient été gazés. » Il affirme avoir aidé un homme âgé tombé au sol et orienté des manifestants vers les street-medics. Un tee-shirt sur le visage, des lunettes de ski sur les yeux : « J’ai dissimulé mon visage pour me protéger des gaz lacrymogènes. » En audition, il avait dit ignorer que c’était interdit. « Je n’ai pas été violent. »

La présidente le relève : sur les photos, il est le plus masqué de tous. Elle s’étonne aussi qu’il ait découvert les gaz lacrymogènes sur les réseaux sociaux sans y apprendre l’interdiction de se couvrir le visage. Réponse de Lino : « Sur les réseaux, on ne voit pas ce qu’on a le droit de faire et de pas faire, on voit surtout des images de violences policières. » Interrogé par un assesseur, il assure n’avoir vu aucun jet de projectile ni entendu les sommations.

Pour le parquet, il « dirige les troupes »

Le procureur, lui, déroule la chronologie du PV d’ambiance. Manifestation calme à 15 heures, premiers jets de projectiles à 15 h 44, caillassage à 16 h 31, gaz lacrymogènes à partir de 17 h 09. Lino apparaît vers 18 h 15 place de la Comédie. D’après les policiers, il « provoque » les forces de l’ordre, fait des allers-retours entre manifestants et policiers, agite les bras. Le PV d’interpellation affirme qu’il « tente de motiver les gens à commettre des actions contre la police ».

« La manifestation a dégénéré, lui est présent depuis le début. L’ambiance s’est progressivement dégradée et il s’y est maintenu », résume le magistrat, qui ajoute qu’au moment où Lino apparaît masqué sur les images, il n’y a pas de gaz. Il requiert 140 heures de TIG à effectuer dans un délai de 18 mois, sous peine de cinq mois d’emprisonnement, et se dit « pas opposé » à la non-inscription au casier.

Une CRPC sous la menace de la détention, selon la défense

L’avocat de Lino commence par contester l’interpellation elle-même. Les sommations ont eu lieu à 17 h 03 sur l’esplanade de la Comédie, son client a été arrêté une heure et vingt-deux minutes plus tard, rue de la Loge. Selon lui, le seul élément objectif reste la dissimulation du visage. Il s’attarde aussi sur un détail du PV d’ambiance : Lino y est identifié comme porteur d’un maillot « Mélenchon 27 ». « Vous direz que je suis paranoïaque. J’insiste, car on lui a demandé, plus tard dans la procédure, de brûler son tee-shirt. » Le procureur répond que les policiers l’ont reconnu à sa tenue faute de voir son visage. L’exception de nullité est jointe au fond.

L’avocat raconte ensuite les coulisses de la procédure. À l’issue de la garde à vue, le dossier a été orienté vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Peine proposée, d’après lui : 105 heures de TIG, trois ans d’interdiction des droits civiques, un an d’interdiction de manifester, une interdiction de détenir une arme et une obligation de travailler. Lino refuse de reconnaître les faits. L’avocat affirme qu’une substitute du procureur lui a alors répondu : « Si vous refusez la CRPC, je le place en détention provisoire. » « Quelle est cette justice qui se permet de menacer un avocat et son client de 18 ans qui vient de passer 48 heures en garde à vue ? » Ce jour-là, cinq CRPC étaient au programme, selon lui.

Sur le fond, il conteste l’infraction de groupement, créée en 2010 pour viser le « phénomène black bloc ». « Moi, j’ai affaire à un blue block avec son tee-shirt. » Sur une photo du dossier, neuf personnes sur quinze sont masquées, souligne-t-il, et quand Lino lève les bras face aux manifestants ou devant la police, c’est pour calmer le jeu. Il avait d’ailleurs prévu de faire citer le député insoumis Ugo Bernalicis, absent, pour rappeler la consigne donnée aux militants LFI d’éviter les débordements. Dans la salle, quelques militants insoumis montpelliérains approuvent de la tête. Un peu plus tôt, la présidente avait invité l’avocat à parler de la personnalité de son client « sans rentrer dans la politique ». Rires dans la salle.

Il plaide la relaxe sur tous les faits. À défaut, une dispense de peine ou un TIG avec sursis simple, et la non-inscription au bulletin n° 2 du casier, « mais ce n’est pas un compromis ». Il rappelle que son client est en BTS en alternance. Quand la présidente lui demande s’il serait prêt à effectuer des TIG, Lino répond : « Oui, mais je travaille beaucoup, je n’ai pas vraiment le temps. »

Le maillot et la garde à vue

Avant l’audience, Lino avait décrit à Infoccitanie une garde à vue faite de « moqueries et humiliations », qu’il attribue à son maillot de La France insoumise. Il raconte que l’officier de police judiciaire lui a demandé s’il acceptait que soient brûlés les effets saisis, dont son maillot, avant de renoncer face à son refus. Sa mère dit avoir eu presque aucune nouvelle pendant 48 heures. « Cela reste un procès politique », juge-t-elle.

Après en avoir délibéré, le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par la défense. Il a relaxé Lino pour la participation à un groupement en vue de commettre des violences, l’infraction la plus lourde du dossier. Il l’a en revanche reconnu coupable de dissimulation du visage et l’a condamné à 500 euros d’amende délictuelle. Il l’a aussi dispensé d’inscription au casier judiciaire.

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