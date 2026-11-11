Montpellier : devant la statue de Jaurès, un 11-Novembre antimilitariste et en musique

À l’appel de la Libre Pensée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce mercredi 11 novembre place Jean-Jaurès, à Montpellier, pour commémorer l’armistice sans uniformes ni protocole. Un orchestre formé une heure plus tôt a précédé des prises de parole contre la hausse des budgets militaires, les interdictions de manifester et la cérémonie désormais imposée dans les écoles

La cérémonie officielle vient de s’achever près du monument aux morts quand plusieurs centaines de personnes se retrouvent, ce mercredi 11 novembre, au pied de la statue de Jean Jaurès. Le rendez-vous a été donné par la Libre Pensée de l’Hérault sur la place qui porte le nom du député socialiste, assassiné le 31 juillet 1914, trois jours avant l’entrée en guerre de la France.

La musique passe avant les discours. L’orchestre solidaire de Montpellier, accompagné d’une chorale, enchaîne L’Internationale, La Marseillaise, Bella Ciao et « J’ai deux passions, la fanfare et la révolution ». Parmi les musiciens, beaucoup de jeunes.

« La musique classique peut et doit être populaire »

L’ensemble n’avait jamais joué en public. « C’est la première fois qu’on joue ensemble, on s’est vus il y a une heure pour répéter », raconte Tom, altiste de formation, qui le dirige. « On s’est rassemblés à la suite de l’appel de l’Orchestre du nouveau monde de Paris, qui nous a envoyé des partitions. On s’est organisés sur une boucle WhatsApp, c’est en train d’essaimer partout en France. »

Né il y a six ans, l’Orchestre du nouveau monde revendique quelque 250 adhérents, étudiants, jeunes professionnels et amateurs, et joue dans la rue pour la justice sociale et climatique, selon l’AFP. Le 1er novembre, il a appelé à former des orchestres en région au départ des manifestations, sous le mot d’ordre « Orchestres partout, silence nulle part ». D’après ses organisateurs, 25 villes avaient répondu dès le 5 novembre.

À Montpellier, les débuts ont été retardés. « On devait jouer pour les précédentes manifestations, mais les interdictions et la répression ne nous permettaient pas de le faire dans un cadre approprié », regrette Tom. Depuis octobre, la préfecture de l’Hérault interdit les rassemblements dans le centre-ville les jours de mobilisation, comme le 7 novembre. Le chef d’orchestre y voit une raison de plus de sortir les instruments : « La musique classique peut et doit être populaire, il faut sortir de cette vision élitiste qu’on peut en avoir. »

639 fusillés à réhabiliter

« Depuis octobre, on voit des orchestres fleurir dans toute la France, il n’y a pas plus pacifique qu’un orchestre qui joue », enchaîne Eugénie Loison, présidente de la Libre Pensée 34, avant de dénoncer « les interdictions de manifester et les atteintes aux libertés fondamentales ». Son organisation s’était associée au recours contre l’interdiction de la manifestation du 24 octobre.

Elle revient ensuite à 1918. « Nous commémorons aujourd’hui l’armistice et nous rendons hommage aux 639 fusillés pour l’exemple qui ont refusé la barbarie. Nous devons les réhabiliter. » L’expression désigne les soldats français condamnés à mort par des conseils de guerre pour désobéissance militaire (abandon de poste, refus d’obéissance, mutilation volontaire) et exécutés devant leurs camarades pour dissuader la troupe de les imiter. Le ministère de la Défense en a recensé 639 en 2014. Une proposition de loi pour leur réhabilitation collective, adoptée par l’Assemblée nationale en janvier 2022, a été rejetée par le Sénat en février 2023.

La suite porte sur le présent. La Libre Pensée demande l’accueil des déserteurs russes et ukrainiens et la sortie de l’Otan. « Le Capital n’a pas d’autre option que la guerre pour tenter de se relancer et, pour cela, il lui faut des corps », assène sa présidente. Elle s’en prend au service national universel, « récemment transformé en service militaire volontaire », et à « la militarisation de la journée d’appel, qui servait autrefois à détecter les jeunes en grande difficulté, notamment de lecture ». Emmanuel Macron a annoncé le 27 novembre 2025 un service national « purement militaire » et volontaire, qui succède au SNU. La journée défense et citoyenneté est devenue à cette occasion une « journée de mobilisation », rapporte L’Étudiant.

La Région Occitanie n’est pas épargnée. Eugénie Loison lui reproche les 200 millions d’euros destinés à l’industrie de l’armement, « alors que ce n’est pas sa compétence, pendant que les lycées, dont elle a la responsabilité du bâti, tombent en ruine ». Carole Delga avait annoncé cette enveloppe en mars 2025 pour la période 2025-2030, comme nous l’écrivions alors. L’oratrice termine sur le Proche-Orient : « Nous appelons systématiquement au cessez-le-feu et, oui, nous sommes tous les enfants de Gaza. »

Des milliards pour les armées, une Marseillaise pour les écoliers

Bruno, du collectif antimilitariste, fustige « l’augmentation du budget des armées et la baisse du budget des services publics ». Le projet de loi de finances pour 2027 porte la mission Défense à 63,4 milliards d’euros, soit environ 6,5 milliards de plus qu’en 2026, d’après le ministère des Armées. Le même texte gèle les crédits de la plupart des ministères, ampute fortement ceux du Travail et demande 5,4 milliards d’euros d’effort aux collectivités, détaille ICI. L’Éducation nationale, la Justice et l’Intérieur font partie des exceptions.

Le collectif s’attaque aussi au sens donné à la date. Il accuse l’État d’avoir transformé la commémoration « du carnage de 14-18 » en « une célébration des morts pour la France toutes guerres confondues, y compris coloniales », en « une cérémonie militariste obligatoire du CM1 à la terminale avec a minima une minute de silence et chant de Marseillaise », en « une manipulation de l’histoire pro-nationaliste ». Depuis une loi de 2012, le 11 novembre rend en effet hommage à tous les morts pour la France, et non aux seuls soldats de la Grande Guerre. Quant à la cérémonie scolaire, une circulaire parue cet été l’impose à partir de cette année dans les écoles, collèges et lycées, du CM1 à la terminale, dans les quatre jours qui précèdent ou suivent le 11 novembre. Le syndicat SUD éducation appelle les personnels à la refuser.

« Des sentinelles de la paix »

Antoine Bertrand, élu LFI d’opposition au conseil municipal de Montpellier, savoure le contraste avec la matinée : « Quelle joie de commémorer le 11 novembre de manière populaire, loin du protocole institutionnel qui a eu lieu il y a quelques minutes près du monument aux morts. » Puis il durcit le ton. « Ce qui nourrit l’envie de guerre, c’est le racisme, la haine de l’autre. L’extrême droite répand ce poison quand elle désigne l’étranger comme coupable de nos maux. L’attentat de Trappes nous a récemment rappelé que le racisme tue. » Le 23 octobre, un homme a ouvert le feu à Trappes et à La Verrière (Yvelines), tuant un jeune homme de 26 ans et blessant sept personnes. Le suspect a reconnu avoir visé des personnes qu’il pensait musulmanes ou d’origine africaine, selon le procureur national antiterroriste. « Nous voulons une France qui agit pour la paix et le désarmement nucléaire, conclut l’élu. Nous ne sommes pas que des vecteurs de mémoire, nous devons être des sentinelles de la paix. »

Alix, lycéenne à Joffre, interpelle le gouvernement au nom du mouvement lycéen : « La France est complice de l’État d’Israël, elle préfère financer un génocide plutôt que de répondre à nos revendications. »

L’orchestre solidaire, lui, a prévenu qu’il ne comptait pas en rester à ce premier concert. « On va essayer d’être là pour les prochaines manifestations », promet Tom.

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