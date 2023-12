Montpellier : des doctorants et jeunes chercheurs de la fac de droit contre la loi immigration

Dans un communiqué publié le 22 décembre, les doctorantes, doctorants et jeunes chercheuses et chercheurs de la faculté de Droit et de Science politique de Montpellier dénoncent une loi qui va “creuser les inégalités” et avoir un impact délétère sur le fonctionnement de l’Université

La fac de droit de Montpellier, réputée très à droite, serait-elle en train de virer de bord ? Un sursaut d’indignation traverse en tout cas ses rangs, à la suite du vote à l’Assemblée nationale de la loi immigration. Des doctorantes, doctorants, jeunes chercheuses et chercheurs publient ce 22 décembre une tribune, que le Poing relaie. Ce communiqué a été envoyé au doyen de la faculté de droit et à Philippe Augé, président de l’Université de Montpellier.

Communiqué des doctorantes, doctorants et jeunes chercheuses et chercheurs de la faculté de Droit et de Science politique de Montpellier du 22 décembre 2023Doctorantes et Doctorants, jeunes chercheuses et chercheurs en Droit et en Science politique de l’Université de Montpellier,

Français et étrangers, nous sommes inquiets des conséquences du vote de la loi “immigration” ce mardi par l’Assemblée nationale, notamment pour notre monde universitaire.Il apparaît clairement que cette loi va avoir pour effet de complexifier la situation des étudiants étrangers, de la licence au doctorat à travers des mesures particulièrement dures.

En effet, la fin de la possibilité d’exonérer les étudiants étrangers de frais d’inscription jusqu’à présent donnée aux universités ainsi que les modifications d’attribution des aides sociales pour les étudiants va accroitre les obstacles et creuser les inégalités, tant pour nos étudiants que pour nos collègues doctorants dans l’accès à l’Université et à la recherche. Mais, au-delà des seules individualités, c’est l’Université entière, le lieu historique du savoir et de l’universel, qui sera touchée par cette loi. Les doctorants sont ceux qui participent à la recherche de demain, donnent des travaux dirigés et des cours magistraux, surveillent les examens, corrigent les copies et organisent des événements. Se priver des doctorants étrangers, en rendant leur parcours particulièrement compliqué, nous apparaît comme une difficulté de plus pour les universités dont le modèle est déjà sous tension.Pour toutes ces raisons, nous appelons le Président de la République à ne pas promulguer en l’état cette loi.

Signataires : Clémence BALLAY-PETIZON, DDCE, CREAM, Université de Montpellier, Elise BELHADJ-TAHAR – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Valentine BENEDETTI – Doctorante en droit public, Université de Montpellier Emilie BESSON – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Christelle BETOUILERES – Doctorante en Science politique, Université de Montpellier, Noël BOY -Doctorant en droit public, Université de Montpellier, Philomène CALVEZ – Doctorante en droit public, Université de Montpellier, Bruna DE SOUZA MOULIN – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Rokhaya DIAGNE – Doctorante en Science politique, Université de Montpellier, Kévin FAVRE – Doctorant en droit privé, Université de Montpellier, Agathe FONTENELLE – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Camille GIARDINA – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Anne GOERENS – Doctorante en Science politique, Université de Montpellier, Mathilde GOURION – Doctorante en Droit au CIRAD à Montpellier, Ben Mohamed HAMADA – Doctorant en droit privé, Université de Montpellier, Basile IMBERT – Doctorant en Science politique, Université de Montpellier, Nedjma KONTOUKAS – Doctorante en droit public, Université de Montpellier, Anaïs LAFAGE-COUTENS – Doctorante en Science politique et en Sociologie, Université de Montpellier et de Toulouse, Amélie LECOQ – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Tiffany MATIAS – Docteure en Science politique, Université de Montpellier, Marie MONCADA – ancienne ATER en Science politique à l’Université de Montpellier, Manon ODDE-DEBORDES – Doctorante en Histoire du droit et des institutions, Université de Montpellier, Judith QUIDU-TUDELA – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Matthieu QUILLERET BOHREN – Doctorant en droit privé, Université de Montpellier, Bertrand ROZAN – Doctorant en Science politique, Université de MontpellierAgathe SALINES – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Baptiste SCHUMMER – Doctorant en science politique, Margot SILLY – Doctorante en droit privé, Université de Montpellier, Ashleigh THOMPSON – Doctorante en Science politique, Université de Montpellier, Thibault THUILLIET PENA – Doctorant en droit public, Université de Montpellier

