1er-Mai à Narbonne : face au meeting du RN, la riposte antifasciste s’organise

Alors que le Rassemblement National donnera un meeting à l’Arena de Narbonne en présence de Marine Le Pen et Jordan Bardella le 1er-Mai, de nombreuses organisations syndicales, associatives et politiques, appellent à une manifestation unitaire et à un village antifasciste le jour-même dans la sous-préfecture de l’Aude

C’est dans l’Aude, où le Rassemblement National a fait carton plein en élisant trois députés aux dernières législatives, que le parti de Marine Le Pen a choisi d’organiser un grand meeting le 1er-Mai. Face à la venue de la formation d’extrême-droite, des organisations syndicales, associatives et politiques, réunies sous le nom de “Collectif 1er-Mai”, ont décidé de réagir : une manifestation syndicale unitaire partira de la sous-préfecture à 11 heures.

Puis de 13 à 18 heures, un village antifasciste se tiendra entre la médiathèque et la bourse du travail. Au programme, des conférences débats avec Benoit Teste, ex secrétaire général FSU, Philippe Poutou, ex-candidat à l’élection présidentielle ou Youlie Yamamoto du collectif féministe les Rosies, sur des sujets tels que la gestion des villes par l’extrême droite, son programme socio-économique et culturel , sa vision de la situation internationale… Une vingtaine de stands seront également présents avec entre autres, Tsedek!, Greenpeace, l’Atelier Paysan, la Ligue des Droits de l’Homme…

L’après-midi sera également musicale, avec des concerts de plusieurs genres musicaux (électro, ska-punk, chants occitans…). Buvette et restauration sur place.



Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON