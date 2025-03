8 mars : que faire dans l’Hérault autour de la Journée des droits des femmes ?

Alors qu’environ 130 femmes sont tuées chaque année par leur conjoint, que 0,6% des viols et tentatives de viols ont été condamnés en 2020, que les revenus des femmes actives étaient en 2021 inférieurs de 24% à ceux des hommes pour des retraites 40% plus faibles en 2023, de nombreuses initiatives de lutte ont lieu dans l’Hérault autour de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2025. Tour d’horizon :

Jeudi 6 mars

Montpellier : table ronde sur le thème « Austérité, extrême-droite : quelle riposte féministe ?” organisée par l’organisation Du Pain et des Roses, à partir de 18h30 au bar Le Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau.

Vendredi 7 mars

Montpellier : arpentage du livre « Des paillettes sur le compost : écoféminismes au quotidien » de Myriam Bahaffou, avec le groupe Action Justice Climat à 19h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Montbazin : projection du film « We are coming : chronique d’une révolution féministe » de Nina Faure, avec la commission féministe de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT) à 20h dans la salle Occitanie, place des colonnades.

Samedi 8 mars

Bédarieux : manif à 10h devant la maison des syndicats

Béziers : manif à 10h devant la Bourse du Travail, puis animations, stands, snack et musique dès 11h30 place David d’Angers

Lodève : manif à 10h devant la sous-préfecture

Ganges : manif à 11h devant la clinique Saint-Louis, toujours l’objet d’une lutte pour la réouverture du service maternité

Sète : manif à midi devant les Halles

Montpellier : la journée démarre par une assemblée interprofessionnelle à 10h dans l’amphi 1 de la fac de lettres Paul Valéry appelée par Le Poing Levé et la Fédération Syndicale Étudiante. Puis une manif commence à 14h place Albert 1er. Le local associatif Le Quartier Généreux, 2 quai des Tanneurs, accueille à partir de 16h une projection autour du film « Les 20 ans d’une loi d’exclusion » de Dhia Ben Naser, sur la loi de 2004 interdisant le port du voile dans les lycées, écoles et collèges publics. Des gâteaux seront vendus à prix libre en soutien au Collectif contre l’islamophobie (CCIE – ancien CCIF dissout par Darmanin). En début de soirée, dès 19h une discussion sur l’écoféminisme aura lieu avec la philosophe Jeanne Burgart-Goutal, à La Boutique d’Écriture and Co, 76 rue du Faubourg Figuerolles

