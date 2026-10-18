À Montpellier, une veille devant le commissariat central pour les interpellé-es du 17 octobre

Depuis la fin de la manifestation du 17 octobre, marquée à Montpellier par une participation record puis des pillages et affrontements rarement vus, des jeunes se relaient devant le commissariat central pour soutenir les interpellé-es.

Ce samedi 17 octobre a été marqué par une spectaculaire journée d’action du mouvement Gen Z x Gilets Jaunes. Cette journée a vu converger différentes colères, dans la foulée du mouvement lycéen en cours et des appels à manifester contre la vie chère.

À l’issue de la manifestation montpelliéraine, marquée par une participation record, avec au moins 40 000 personnes, puis des pillages et affrontements rarement vus dans le Clapas, la préfecture de l’Hérault annonçait 63 interpellations. Quasiment en continu depuis la fin de la mobilisation à minuit, des dizaines de jeunes se relaient devant le commissariat central, prêt de l’arrêt de tram Voltaire, pour soutenir les interpellé-es qui en sortiraient.

Eau, café, nourriture, compagnie et réconfort sont proposés aux personnes tout juste sorties de garde à vue.

De nombreux manifestant-es auraient été libéré-es dans la nuit. Entre 15h et 17h30, nous étions présent-es sur place. Trois d’entre elleux sont sorti-es, tous jeunes majeurs, boîtant-es ou vêtements déchirés. Un premier a été libéré sans suites. Un autre avec une convocation devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 11 décembre, pour port d’arme. Le dernier passera devant le même tribunal, le 13 mars 2027 pour dissimulation du visage à 8h30.

Les soutiens mobilisé-es distribuent également des conseils contre la répression sous forme de livret. Et les coordonnées de l’Assemblée de Montpellier contre les violences d’État et pour les libertés, collectif anti-répression qui suit notamment les personnes poursuivies dans le cadre de mouvements sociaux, et leur propose soutien moral, financier, logistique, juridique.

Par ailleurs, durant toute l’après-midi, des contrôles de police très nombreux étaient en cours dans tout le centre-ville et à Odysseum.

L’Assemblée de Montpellier contre les violences d’État et pour les libertés se réunit tous les mardis à la libraire La Symbolique du Poulet, à 19h, 13 rue des Soldats.

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