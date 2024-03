Cette semaine dans l’Hérault : manif et grève des fonctions publiques, journée de l’eau, antifascisme, Palestine

Lundi 18 mars

Montpellier : apéro et temps chill entre personnes transféminines, meufs trans, et plus largement entre déviant.e.x.s de genre assigné.e.x.s garçon : non-binaires, agenres, travesti.es, fluides de genre, folles, inter*, en questionnement, mtftm, ftmtf… Ce sera à partir de 18h jusqu’ à 22h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal.

Mardi 19 mars

Montpellier : manif à l’occasion de la journée de grève des trois fonctions publiques, pour les salaires et contre la dégradation des services. Rendez-vous à 14h place Albert 1er.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Mercredi 20 mars

Frontignan : présentation du site Anti.Média, qui met en œuvre une veille médiatique des violences policières, judiciaires et carcérales. Ce sera à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

Jeudi 21 mars

Montpellier : rencontre-débat avec Jean-Jacques Gandini et Bernard Hennequin à l’occasion de la sortie d’un numéro de la revue Réfractions sur le punk, suivi d’un repas partagé. Ce sera au Centre Ascaso-Durutti, 6 rue Henri René, à partir de 19h.

Vendredi 22 mars

Béziers : soirée départementale de soutien au peuple palestinien, à partir de 19h30 a la Colonie Espagnole, 1 rue Vieille Citadelle.

Samedi 23 mars

Le Bosc : journée de sensibilisation autour de l’eau et ses usages, organisée par la Coord’Eau 34, Œuvre d’eau et le Codev Pays Cœur d’Hérault. La journée se passera à la salle polyvalente Jules Bral. A 12h30 un pique-nique partagé aura lieu, avant une conférence sur l’hydrologie régénérative animée par Denis Frehel, formateur, ingénieur-conseil et secrétaire de l’association PUHR. À 16h place aux ateliers participatifs pour petits et grands, avant un repas à prix libre et un concert dès 19h.

Montpellier : récup alimentaire auprès des commerçants de Plan Cabanes avec l’Association des Jardins Agroécologiques Partagés (AJAP), de 18h45 à 19h45. Rendez-vous au local associatif La Carmagnole, 10 rue Haguenot (numéros à contacter si besoin : 07 68 91 11 23 ou 06 81 95 32 76).

Béziers : réunion-débat sur le thème « Comment combattre l’extrême-droite », organisé par le NPA avec Ugo Palheta et des représentant.es du mouvement social biterrois. Ce sera à partir de 17h au local de la Cimade, 14 rue de la Rotonde. Entrée libre, buvette et restauration sur place.

Lundi 25 mars

Frontignan : chorale des grévistes autour de chants engagés, de 18h à 20h au local associatif La Grève, 19bis boulevard Victor Hugo.

