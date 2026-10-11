Cette semaine dans l’Hérault : mouvement de la jeunesse et grève du 13 octobre, salariée du CASI aux Prud’Hommes

Les blocages devraient se poursuivre quotidiennement devant certains lycées et campus universitaires cette semaine. À ce jour, la fac de sciences reste occupée dans le cadre du mouvement, avec des AG d’occupation prévues tous les jours à 11h (infos sur l’occupation sur ce compte Instagram

Dimanche 11 octobre

Sète : soirée pour les 3 ans du début du génocide en Palestine organisée par l’UJFP et l’AFPS Sète-Bassin de Thau. Échange en visio avec Abu Amir, représentant de l’UJFP à Gaza. Concert chant et guitare avec Zohud, musicien gazaoui et buffet palestinien. Ce sera à 18h à la Baleine Rouge, 896 boulevard de Verdun. Réservation conseillée au 06 04 13 14 44

Lundi 12 octobre

Montpellier : assemblée générale de l’Université Paul Valéry, à 14h sur les pelouses de l’Atrium

Mardi 13 octobre

Béziers : manifestation appelée par lycéen-nes, parent-es d’élèves, étudiant-es et intersyndicale de l’éducation, à 9h30 devant le lycée Jean Moulin

Montpellier : manifestation appelée par lycéen-nes, parent-es d’élèves, étudiant-es et intersyndicale de l’éducation, à 13h à la place Albert 1er

Montpellier : formation anti-répression « nos droits face à la police, conseils pour la garde-à-vue », accessible à tous-tes. De 18h30 à 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, accessible en fauteuil

Montpellier : réunion de l’assemblée contre les violences d’État et pour les libertés, collectif anti répression de la ville, à 19h à la librairie La Symbolique du Poulet, 13 rue des Soldats

Mercredi 14 octobre

Frontignan : discussion sur la loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, avec La Griffe, le collectif féministe de la Coopérative Intégrale du Bassin de Thau (CIBT). Ce sera en mixité, à partir de 18h30 au local associatif La Grève, 19 bis boulevard Victor Hugo

Jeudi 15 octobre

Montpellier : rassemblement de soutien à une salariée du Comité d’Action Sociale de la SNCF (CASI) convoquée pour un arrêt maladie contesté par l’employeur devant le tribunal des Prud’Hommes de Montpellier à 13h

Montpellier : formation anti-répression « nos droits face à la police, conseils pour la garde-à-vue », accessible à tous-tes. De 18h30 à 20h au local associatif La Base, 15 rue Chaptal, accessible en fauteuil

Samedi 17 octobre

Montpellier : manifestation jeunes-travailleurs-gilets jaunes appelée par les gilets jaunes du Près d’Arènes, à 14h sur la Comédie

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