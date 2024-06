CHU de Montpellier : préavis de grève illimitée au service de chirurgie pédiatrique

Alors que la direction du CHU de Montpellier prévoit de supprimer cinq postes et trois lits au service de chirurgie pédiatrique de Lapeyronie, l’intersyndicale a posé un préavis de grève illimitée à compter du 2 juillet, jour du Comité social et économique de la structure, où un rassemblement est prévu à 8 heures

C’est la première fois depuis la réforme des retraites que l’intersyndicale du CHU de Montpellier (CGT, Force Ouvrière, CFDT et UNSA) sont réunis. “Notre credo, ça va être d’être tous ensemble, il en va de la survie de l’hôpital public”, martelaient ce jeudi 27 juin les différents syndicats du premier employeur de la Métropole de Montpellier. Ils ont déposé un préavis de grève illimitée au service de chirurgie pédiatrique de Lapeyronie à partir du 2 juillet prochain, service qui a vu passer environ 2 200 enfants l’an dernier.



“La direction veut supprimer trois lits en semaines, et trois de plus le weekend, dans le service de chirurgie pédiatrique, et supprimer cinq postes : quatre puéricultrices et une auxiliaire de puériculture, sur un service de 27 agents, au motif qu’il y aurait un taux d’occupation des lits insuffisants”, expliquait Pierre Renard, délégué syndical de la CGT au CHU de Montpellier. “Les assises de la pédiatrie préconisent une puéricultrice pour 4 ou 5 enfants, là, on serait à une puéricultrice pour 10 ou 11 enfants. Selon des études dont celle de la revue The Lancet ,un patient en plus par infirmier, augmenterait de 7 % le risque de décès. Passer de six à dix patients ferait passer le risque de décès à 30 %”, précisait le délégué syndical CGT. Une pétition pour s’opposer à ces fermetures, lancée le 12 juin, a déjà récolté plus de 5 000 signatures. Des familles d’enfants hospitalisés ont même écrit à la direction pour demander l’annulation de cette décision.

“C’est rare d’avoir un service unanime, avec les médecins qui soutiennent le mouvement”, soulignait quant à lui le représentant de Force Ouvrière, le syndicat majoritaire au CHU. Bien que certaines puéricultrices et auxiliaires de puériculture seront réquisitionnées, elles seront donc en grève à partir du 2 juillet, jour du CSE de l’hôpital. Un rassemblement est prévu à 8 heures dans la cour d’honneur du conseil de surveillance de l’hôpital la Colombière.

