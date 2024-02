Clermont-l’Hérault : un homme arrêté au marché devant un stand affichant son soutien à la Palestine

L’information vient de nos confrères de Radio Pays d’Hérault. Ce mercredi 14 février, une altercation a éclaté au marché entre un maraîcher et des gendarmes, qui lui demandaient de retirer des t-shirts et son pull, sur lesquels étaient inscrits des messages de soutien à la Palestine. Un homme qui a pris la défense de l’agriculteur a été arrêté

Les gendarmes sans doute voulu faire du zèle, alors que le préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, devait se rendre sur le marché de Clermont-L’Hérault ce mercredi matin avec des élus locaux. Mariano est un maraîcher, qui, depuis des années, est un soutien de la cause Palestinienne. Sur son stand, sur le marché de Clermont-l’Hérault, il affiche des t-shirt de BDS (la campagne Boycott Désinvestissement Sanction, un mouvement de soutien international au peuple Palestinien contre l’appartheid Israelien). Ce mercredi matin, il portait un pull “free Palestine” avec un Poing levé.

Au micro de nos confrères de Radio Pays d’Hérault, il racontait que la placière du marché lui a demandé d’enlever ledit pull ainsi que les t-shirts. Il a refusé. “Mes légumes sont imprégnés de mes idées politiques”, expliquait-il. Ce n’est pas la première fois qu’il subit de telles pressions : il y a quelques mois, la mairie lui avait envoyé un mail pour lui demander d’arrêter d’afficher ces vêtements. Mais ce mercredi matin, c’est la police qui est venue lui demander d’enlever son t-shirt.

Puis, ce sont les gendarmes qui ont débarqué, vers 10 heures. Un client a défendu Mariano en parlant de “censure”. Selon une témoin présente sur place, dont le Poing a recueilli le témoignage, l’homme aurait refusé de se soumettre au contrôle d’identité et se serait fait interpeller afin que celui-ci soit réalisé à la gendarmerie. Sur le chemin de la voiture de la gendarmerie, l’homme aurait crié “voilà ce qui arrive aux gens qui soutiennent la Palestine.” Selon nos informations, aucunes poursuites ne sont pour l’heure engagées contre cet homme.



Par contre Mariano faisait part, toujours sur RPH, de ses inquiétudes quant à la tenue de son stand la semaine prochaine sur le marché. Et sur le site Web de la radio locale du cœur d’Hérault, on peut lire, au sujet de la venue du préfet, que “le trajet de la visite aurait été modifié pour ne pas passer devant le stand de Mariano, où un groupe de militants des Semeurs du Lodévois et Larzac se sont rassemblés en fin de matinée.”

