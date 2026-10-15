“Cortège”, le « Waze des manifs » lancé par un influenceur montpelliérain

À deux jours de la mobilisation du 17 octobre, le créateur de contenu politique montpelliérain Neru lance Cortège, une carte collaborative sur laquelle les manifestants signalent en temps réel forces de l’ordre, gaz lacrymogène ou street medics. Gratuite, sans compte et au code source ouvert, l’application assure ne rien savoir de ceux qui l’utilisent

Neru, influenceur politique de gauche basé à Montpellier, publie chaque jour une chronique d’actualité sur Instagram, TikTok et YouTube. Il vient de lancer Cortège, une application gratuite destinée aux manifestants, à quelques jours de la journée de mobilisation du samedi 17 octobre. Elle fonctionne sur le modèle de Waze, appliqué aux cortèges. Il suffit de deux appuis pour placer un signalement sur la carte : CRS, BAC, nasse, lacrymo, canon à eau, charge, sommations, mais aussi street medic, legal team, zone calme ou blocus de lycée. Chaque point disparaît seul au bout de 10 minutes à trois heures selon sa catégorie. Les autres utilisateurs peuvent le confirmer ou le retirer avec deux boutons, « Toujours là » et « Plus là ». Le téléphone vibre si une charge, des gaz ou une nasse sont signalés à moins de 300 mètres, et si des sommations sont annoncées dans un rayon d’un kilomètre.

Autour de la carte, Cortège propose un agenda des mobilisations, qui reprend plus de 500 rendez-vous prévus samedi avec les parcours et les points de dispersion fournis par les organisations. Une rubrique « Mes droits » fonctionne sans réseau : garde à vue, contrôle d’identité, sommations, droit de filmer la police. Elle renvoie aussi vers le formulaire de signalement de la Ligue des droits de l’Homme. Un bouton SOS envoie à un proche choisi à l’avance un SMS pré-rempli avec l’heure, la position et le numéro de la legal team du secteur. Les organisations et les legal teams disposent de leur propre espace pour publier des annonces localisées et vérifier les signalements.

« Anonyme par construction, pas par promesse »

C’est l’argument central de Neru. L’application ne demande aucun compte et n’utilise ni cookie, ni traceur publicitaire, ni outil de mesure d’audience. Selon son créateur, la position GPS ne quitte jamais le téléphone. L’application télécharge les signalements par carrés d’environ 5 km, si bien que le serveur ignore où se trouve l’utilisateur dans cette zone. Un signalement ne contient qu’une catégorie, une heure et une position arrondie à une dizaine de mètres, et il est effacé à expiration. Pour lutter contre le spam, l’application stocke uniquement des empreintes chiffrées de l’adresse IP, avec une clé renouvelée toutes les six heures, et jamais l’adresse elle-même. Les fonds de carte OpenStreetMap passent par le serveur de Cortège, ce qui empêche le fournisseur de carte de voir les adresses IP des manifestants. Les notifications, facultatives, sont chiffrées de bout en bout.

Ces garanties peuvent être vérifiées par n’importe qui. Le code est publié en licence libre (AGPL-3.0) sur GitHub et reste consultable par tous. L’application est hébergée en France, sans publicité.

Un contexte de mobilisation lycéenne sous tension

Neru présente son outil comme une réponse à la gestion du mouvement lycéen. Au 9 octobre, le ministère de la Justice recensait 6 877 gardes à vue depuis le début de la mobilisation, dont 86 % concernaient des mineurs, selon les chiffres cités dans le communiqué. La plateforme de la LDH indique de son côté avoir reçu près d’une centaine de signalements de violences policières présumées en une semaine.

« Pendant qu’on enferme des mineurs par milliers, l’information circule mal dans les cortèges : des rumeurs sur une boucle Snap, des numéros de legal team perdus, explique Neru. Cortège réunit la carte, les droits et l’entraide dans une seule appli, sans jamais savoir qui s’en sert. »

Le premier vrai test aura lieu samedi, dans les rues de Montpellier comme ailleurs.

Cortège est accessible gratuitement sur cortege.neru.tv, sur iPhone, Android et ordinateur, et s’installe sur l’écran d’accueil depuis le navigateur.

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