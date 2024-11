Dans le magazine de l’Agglo de Béziers, astrologie rime avec xénophobie

L’horoscope du journal du Biterrois, magazine de l’Agglomération de Béziers tiré à 85 000 exemplaires laisse transparaitre l’obsession anti-immigration de son président, Robert Ménard, maire d’extrême-droite de Béziers, avec des saillies réactionnaires sous couvert d’humour

Imaginez un horoscope parodique dans le genre de celui des numéros papiers du Poing, bête et méchant, avec la ligne éditoriale de CNEWS. C’est grosso modo ce qu’on peut lire dans “le journal du biterrois”, le journal de propagande de l’Agglo de Béziers, distribué à 85 000 exemplaires. On y retrouve toutes les angoisses civilisationnelles de Robert Ménard, président de ladite Agglo et maire d’extrême droite de Béziers, habitué de la communication outrancière.

Petit florilège issu du numéro 64 : “Couple : un migrant va bouleverser vos relations en fin de mois”, “Vie sociale : un OQTF désire emménager au-dessus de chez vous. Rassurez-vous il n’a écopé que de 24 condamnations. Ça devrait bien se passer” ou encore : “1er décan blonde : vous risquez de rencontrer l’homme de votre vie dans un kebab. Choisissez la sauce samouraï, il vaut mieux.”

La communauté LGBT en prend également pour son grade, comme on peut le lire dans les numéros 63 et 65 : “Un jeune gay va tenter de vous séduire dans les prochaines semaines. Et en plus il est végan” ; “Famille : un de vos proches va vous avouer qu’il veut que son chien change de sexe. Essayez de prendre des pincettes avec lui”.

Bref, à Agde, le maire Gilles D’ettore avait sa voyante ventriloque, à Béziers, Ménard a son astrologue raciste. Pour lire un horoscope vraiment marrant, n’hésitez pas à vous abonner à la version papier du Poing !

