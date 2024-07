“D’autres masculinités sont possibles” : paroles d’un prof d’EPS au collège

Et si les cours d’éducation physique et sportive à l’école pouvaient être un lieu de déconstruction des stéréotypes de genre dans le sport, et plus largement, dans la société ? Là est toute la démarche de Pierre Prim, prof de sport au collège de Lodève, syndiqué au courant « école émancipée » du SNEP-FSU, (Syndicat national de l’éducation physique) et formateur sur les questions d’égalité à l’Académie de Montpellier. Il promeut une critique anticapitaliste de sa discipline et du culte de la performance individuelle qui y est associée

Si pour vous, comme pour l’auteur de ces lignes, se mettre en maillot pour les cours de piscine au collège relevait de la torture, ou que vous étiez dans la comparaison de vos piètres performances avec celles de vos camarades, bien meilleurs, et que vous en souffriez, Pierre Prim est peut-être le prof que vous auriez aimé avoir. « En EPS, on est au centre, voire précurseurs des questions d’égalité de genre, car les corps sont en jeu », explique le prof au collège de Lodève, militant syndical et formateur sur les questions d’égalité et de lutte contre les discriminations dans l’Académie de Montpellier. Il déplore un « manque de formation des profs sur ces enjeux. On pourrait valoriser tout le monde dans nos cours, mais on manque de moyens. » De son côté, il œuvre à son échelle pour une pédagogie alternative qui permet de sensibiliser aux stéréotypes de genres.

Une discipline masculine par essence ?

Selon lui, l’histoire de sa discipline a occulté la place des femmes pendant très longtemps : « C’est un schéma viriliste qui domine. Pendant très longtemps, les filles ont été mises de côté. En 1981, l’éducation physique rentre à nouveau dans le champ de compétence du Ministère de l’Éducation nationale, après avoir été sous tutelle du Ministère de la Jeunesse et des sports, donc l’EPS a dû rentrer dans le rang de l’école, et des militants et militantes se sont emparés du sujet. »

Il cite notamment Annick Davisse, prof d’EPS, militante politique et syndicale au parti communiste puis au SNEP, qui a été un pilier de la transformation de la pratique vers une dynamique plus égalitaire, en dénonçant le piège de l’universalisme sur le plan des rapports sociaux de sexe, et une définition des savoirs en EPS orientés par un « implicite masculin ». « S’il est en effet important de faire sauter les tabous, d’avancer dans les domaines interdits, on ne peut se contenter de proposer seulement aux filles de faire “comme les garçons”. La lutte contre les stéréotypes ne saurait conduire à l’éradication du féminin. […] L’énoncé schématique de cette question pourrait être : “la mixité, c’est aussi la danse ?” », écrivait-elle en 1986.

En 2013, de nouveaux textes législatifs réaffirment la nécessité d’appliquer l’égalité des sexes à l’école. « On nous a dit de faire plus d’activités comme le step et la danse, et des activités artistiques comme le cirque, pour correspondre aux filles. Mais le sujet n’est pas là, ça renforce les stéréotypes », fustige Pierre. « C’est une question très sensible, car tiraillée par des logiques essentialisantes. Moi, je milite pour que filles et garçons fassent la même distance au cross. Car ce genre de différence peut faire dire aux jeunes filles que c’est normal, de par leur sexe, qu’elles fassent moins qu’un garçon, ce sont plein de marqueurs au quotidien qu’il faut combattre. Même si le cœur du problème reste les inégalités sociales. »

La performance en question

« C’est vrai que socialement, il y a un rapport plus fort à la compétition chez les garçons », souligne Pierre, qui critique un modèle de notation basé sur des performances stéréotypées sur les normes de genre.

Pour échapper à ce problème d’esprit de compétition valorisant la performance individuelle, Pierre Prim passe par des jeux collectifs de coopération mixtes où la réussite collective est valorisée. « Je dis à mes élèves qu’on est dans une micro-société où l’on doit travailler tous ensemble. Le but, c’est de montrer par la coopération que la performance individuelle seule ne tire pas le groupe vers le haut. » Il met également l’entraide en avant en créant des groupes de tutorat pour que les élèves s’entraident, filles comme garçons.



« Il y a plein de garçons qui n’aiment pas le sport. Ils sont alors victimes de d’une double injonction : celle de rentrer dans le moule, et certains se réfugient dans ce modèle viriliste en renvoyant la faute sur les filles. De plus, en les poussant à la performance, on peut les mettre en échec, ce qui peut poser des problèmes d’orientation dans le futur à cause des notes où alors créer des problèmes de comportements car ils vont se braquer et défier l’autorité. D’un autre côté, certaines filles s’autocensurent alors qu’elles pourraient être très fortes », décrit l’enseignant.



Déconstruire le virilisme

Et pour Pierre Prim, l’enjeu principal est de « montrer aux garçons que d’autres masculinités sont possibles ». « Aujourd’hui, les filles sont victimes de violences, certaines ne veulent pas se mettre en legging de peur du regard des garçons. Le but, c’est de faire comprendre que tout le monde a à gagner d’avoir plus d’égalité, car s’il y a moins de virilisme, il y a moins de conflits. Cela vaut aussi pour les garçons : selon le Haut Conseil à l’égalité, 17 % des garçons vivent mal ces violences liées au sexisme, car ils ne correspondent pas au modèle viriliste attendu par la société. »



Dans ses cours, l’enseignant met en place une communication non-violente, et parle de ces enjeux de discriminations avec les élèves. « Il faut prendre en charge les alertes le plus tôt possible », explique-t-il. « Du coup, mes élèves sont contents de cette mixité. Et puis, c’est aussi une question de posture d’enseignant. Moi je fais avec les élèves, avec tout le monde, pour ne pas créer de rejet. Je cours avec eux, et quand on fait des cours de danse, je danse aussi, pour montrer aux garçons que c’est possible. »

