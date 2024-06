De nombreuses mobilisations prévues contre l’extrême-droite cette semaine dans l’Hérault

Petite liste des nombreuses mobilisations prévues cette semaine contre l’extrême-droite

Mercredi 12 juin

Gignac : le député LFI/NUPES Sébastien Rome appelle à un rassemblement contre la montée de l’extrême droite et pour le Front Populaire, à 18h à l’esplanade

Jeudi 13 juin

Montpellier : diverses associations féministes, humanistes, LGBTQIA+ (Révolution écologique pour le vivant, Fierté Montpellier Pride, Association Alliée des Travailleurs.euses du Sexe), appellent à une réunion publique contre la montée conservatrices et d’extrême-droite, à partir de 19h au Peyrou. Les associations précisent que le Jardin est privatisé pour la préparation de la Pride du samedi 15, ce qui leur permet d’offrir des garanties pour la sécurité des personnes

Vendredi 14 juin

Lodève : manifestation intersyndicale à 17h à la sous-préfecture Bédarieux : manifestation intersyndicale à 18h à la Bourse du Travail

Ganges : manifestation intersyndicale à 18h devant la mairie

Sète : manifestation intersyndicale à 18h devant la mairie

Montpellier : manifestation à l’appel de l’intersyndicale et d’une large inter organisation à 18h place Albert 1er

Samedi 15 juin

Béziers : manifestation intersyndicale à 15h à la Bourse du Travail

