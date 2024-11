Des collectifs antifascistes appellent à accueillir Jordan Bardella, en visite dans l’Hérault et le Gard

Alors que Jordan Bardella se déplace à Sète et Beaucaire vendredi 22 et samedi 23 novembre, des collectifs antifascistes locaux appellent à manifester.

Jordan Bardella trouvera-t-il ce qu’il cherche ? Le président du Rassemblement National sera à Sète ce vendredi 22 novembre, pour une séance de dédicace de son livre « Ce que cherche », organisée à 18h15 au bar Le Saint-Louis, sur le quai Léopold Suquet.

Le collectif de lutte sétois contre l’extrême-droite, formé dans la foulée d’une mobilisation antifasciste le 2 juillet 2024, et qui revendique une cinquantaine d’associations, organisations politiques et syndicales participantes, appelle à un rassemblement pacifique de 17h30 à 18h15, sur le quai Léopold Suquet, à l’angle du pont de la Civette et de la rue Honoré Euzet. Le collectif entend ainsi exprimer son rejet d’un « projet de société fondé sur l’inégalité de droits entre les personnes, sur l’exclusion et la discrimination, sur le repli national et pour les ultra-riches »

Le président du Rassemblement National sera à Beaucaire le lendemain, samedi 23 novembre, pour inaugurer la permanence parlementaire de Julien Sanchez, vice-président du Rassemblement National et député français au Parlement européen, également ancien maire de la ville, au 16 de la rue de l’Hôtel de Ville. L’inauguration sera suivie d’une nouvelle séance de dédicaces, prévue à partir de 10h15, au 4 rue des anciens combattants d’Afrique du Nord, Beaucaire.

Un autre comité d’acceuil antifasciste est prévu, à 9h15 devant la mairie.

