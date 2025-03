Droit de réponse d’étudiants turcs de Montpellier sur la manifestation du 23 mars

Nous, étudiants turcs de Montpellier, souhaitons apporter une clarification concernant notre présence à la manifestation du dimanche sur la Place de la Comédie, à la suite des récents articles publiés.

Les récents événements survenus en Turquie sont d’une tristesse profonde. Dans une période aussi délicate que celle-ci, il est d’autant plus important de rester unis.

Nous tenons à préciser que nous ne sommes affiliés à aucun parti politique. Nous venons tous d’horizons divers, mais par amour sincère pour notre pays, nous avons estimé nécessaire de participer à cette mobilisation afin de faire entendre notre voix au monde. Nous choisissons d’assumer notre part de responsabilité pour l’avenir de notre pays.

Ne pas rendre hommage, lors de cette manifestation, au fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, aurait été irrespectueux, puisqu’il est celui qui nous a légué la démocratie, la laïcité, l’égalité entre tous les citoyens de Turquie ainsi que l’idéal de paix – aussi bien au niveau national qu’international.

Les slogans scandés reflétaient le nationalisme d’Atatürk — un nationalisme civique, inclusif et profondément rassembleur, qui unit tous les citoyens de Turquie, quelle que soit leur origine. L’intention de Mustafa Kemal était d’unir une nation composée de diverses identités ethniques et culturelles. Ainsi, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des leaders les plus respectés du monde moderne.

En tant qu’étudiants turcs, nous avons participé à cette manifestation pour faire entendre notre voix au monde, alors que notre pays traverse des jours particulièrement difficiles.

Pour conclure, nous affirmons que chaque slogan scandé portait un seul et unique objectif : faire vivre, sans aucune discrimination entre nos concitoyens, la Turquie des idéaux d’Atatürk — une République fondée sur la souveraineté populaire, la justice, la liberté, l’égalité et la paix.

Parmi ces slogans figuraient des extraits du Discours à la jeunesse (Gençliğe Hitabe), de notre hymne national, l’İstiklâl Marşı, ainsi que du texte du serment national “Andımız” : trois textes fondateurs qui incarnent l’esprit de résistance, d’unité, de responsabilité civique et de fidélité aux principes républicains. Face aux dérives autoritaires et aux atteintes à l’État de droit, notre engagement vise à rappeler que ces idéaux demeurent vivants et non négociables.

« La volonté et la détermination de la nation seules sauveront son indépendance. » (“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”)

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON

Partager cet article :

Signé : Étudiants turcs de Montpellier