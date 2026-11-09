Éducation : nouvelle journée de grève et de manifestation ce mardi 10 novembre à Montpellier

Lycéens, étudiants et personnels de l’Éducation nationale, du supérieur et de la recherche sont appelés à la grève et à manifester ce mardi 10 novembre. À Montpellier, le rendez-vous est fixé à 13h devant la faculté des sciences

Cinq jours après la journée interprofessionnelle du 5 novembre, qui avait rassemblé plus de 10 000 personnes sous le déluge à Montpellier, l’intersyndicale de l’éducation repart dans la rue. Les syndicats de l’éducation de FO, la CGT, la FSU et Sud, rejoints par l’Union étudiante, l’UNEF, l’Union syndicale lycéenne et la FSE, appellent à une journée d’action ce mardi 10 novembre. À Montpellier, une assemblée générale se tiendra dès midi à la faculté des sciences, d’où partira le cortège à 13h, place Eugène-Bataillon (campus Triolet).

Dans leur communiqué, les organisations estiment que le gouvernement, « en position de faiblesse », a commencé à reculer. Elles jugent toutefois insuffisantes ses premières annonces sur les postes, les moyens, le bâti scolaire et l’accès au supérieur, et regrettent qu’aucune proposition concrète ne concerne l’université. Côté personnels, elles s’inquiètent de la conférence sociale sur les salaires annoncée ce lundi 9 novembre par le Premier ministre, qui pourrait exclure la fonction publique.

Parmi leurs revendications : le dégel du point d’indice, le financement des 150 000 places qui manquent dans le supérieur, la création de 15 000 postes de titulaires dans l’enseignement supérieur et la recherche, un corps de fonctionnaires de catégorie B pour les AESH, une grille nationale de rémunération pour les AED, un plan d’investissement dans le bâti scolaire et universitaire, et l’annulation des suppressions d’emplois prévues au budget 2027.

L’intersyndicale dénonce aussi la répression policière visant les lycéens, et parfois les personnels, ainsi que des fermetures administratives de campus. À Montpellier, l’interpellation d’une infirmière scolaire devant le lycée Jean-Monnet, le 2 novembre, avait suscité de vives réactions. Le parquet a depuis rouvert l’enquête la concernant.

Le mouvement, lancé début octobre par les lycéens et relayé dans les facs, ne faiblit pas. Samedi 7 novembre, plus de 6 000 personnes ont encore défilé à Montpellier, malgré l’interdiction préfectorale de manifester dans l’Écusson. Les organisations se retrouveront mardi soir, dans le cadre interprofessionnel, pour décider des suites. A Montpellier, rendez-vous est donné dans l’amphi 1 de l’université Paul-Valéry à 19 heures. Des préavis de grève ont été déposés pour les prochaines semaines.

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