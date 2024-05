[EN DIRECT] À Montpellier, sur la place de la Comédie occupée pour Rafah et la Palestine

À Montpellier, la place de la Comédie est occupée depuis ce vendredi 10 mai 14h en soutien à la Palestine et à Rafah. Elle devrait le rester jusqu’au samedi 11 mai 15h, heure à laquelle une manifestation partira de la même place, quelques jours après l’attaque de l’armée israélienne sur Rafah. Suivez les événements en direct avec Le Poing.

Samedi 11 mai, 3h15 : quelques dizaines de personnes sont toujours sur la place de la Comédie occupée.

Minuit : “Rafah, Rafah, Montpel est avec toi” : encore plus d’une centaine de personnes pour la Palestine sur la Comédie.

23h20 : “Qu’est ce qu’on veut, un cessez-le-feu, quand ça ?, maintenant, où ça ?, en Palestine” : après un tour des Trois Grâces et un rappel des difficultés rencontrées par Macdonald suite au boycott visant à dénoncer les partenariats de la firme avec Israël, plus de 150 personnes chantent des slogans sur la Comédie occupée. La députée France Insoumise de Montpellier Nathalie Oziol est sur place.

22h38 : “Israël assassin, Macron complice” : sur la Comédie occupée, plus de cent personnes chantent autour de bougies.

À 21h30, une veillée à la bougie pour les victimes du génocide en Palestine a été accompagnée d’une minute de silence, devant une centaine de personnes encore présentes à l’occupation de la place de la Comédie.

“On est à Rafah et on attend la mort” : un témoignage d’une palestinienne dans la ville de Rafah, dernière zone non-détruite de la bande de Gaza, actuellement attaquée par l’armée israélienne, a été lu devant la foule.

À 19h30, environ 150 manifestant.es ont fait le tour de la Comédie pendant qu’une cinquantaine de personnes restaient près des tables. Les manifestant.es mobiles se sont ensuite dirigés vers le Polygone, lequel a dû fermer ses portes un peu plus tôt que prévu. Avant de chanter des slogans pour le boycott de Carrefour, partenaire économique de l’État israélien, devant une petite enseigne de la franchise.

Dès 14h ce vendredi 10 mai, des dizaines de manifestant.es ont investi la place de la Comédie pour dénoncer le génocide à Gaza et l’attaque de l’armée israélienne sur la ville de Rafah. La police municipale a dans un premier temps interdit toute installation de stands ou de barnums, avant d’autoriser des tables.

Aux alentours de 18h, des occupant.es ont pû discuter avec Michael Delafosse, maire de Montpellier, qui a déclaré ne pas autoriser d’installation de barnums ou de tentes pour la nuit, et renvoyant la responsabilité d’une prise de décision sur une éventuelle évacuation à la préfecture de l’Hérault. Des prises de parole se sont succédées durant l’après-midi. Plus d’infos sur les événements de l’après-midi du vendredi 10 mai dans cet article du Poing.

