Enseignants, personnel de la culture : les soutiens à Gaza se multiplient dans l’Hérault

Par la voie de communiqués, syndicats de l’enseignement et acteurs du monde culturel héraultais appellent à un cessez-le-feu sur la bande de Gaza

Après une tribune de profs du lycée Joffre demandant un cessez-le-feu à Gaza, l’intersyndicale de l’éducation et de l’enseignement supérieur entre dans la danse. Un communiqué signé de la CNT, SNFOLC, SNUDI FO, SUD, FO ESR et FSU de l’Hérault appelle les enseignants à se mobiliser durant les manifestations.

Face à « l’éradication d’une population et d’un territoire entier qui se déroule sous nos yeux », ils expliquent que « nous ne pouvons pas nous taire et nous réaffirmons que rien ne peut justifier que des établissements scolaires et des universités soient bombardés et détruits, que des civils soient massacrés ou déplacés de force ».

Ils fustigent également la position du gouvernement Macron et l’accusent de soutenir le massacre en cours en ne mentionnant pas le terme de “cessez-le-feu” dans une résolution votée à l’ONU, et appellent à faire comme les syndicats américains : « L’appel des organisations syndicales américaines intitulé “Le mouvement ouvrier américain appelle à un cessez-le-feu en Israël et en Palestine”, exige que “Les droits fondamentaux doivent être restaurés. L’eau, le carburant, la nourriture, et les autres aides humanitaires doivent pouvoir parvenir à Gaza, l’électricité doit être rétablie, et les citoyens étrangers ainsi que les palestinien-nes nécessitant des soins médicaux doivent pouvoir sortir de Gaza”».

Le monde de la culture aussi mobilisé

Une tribune émanant de plusieurs artistes et professionnels de la culture du département intitulée « Les artistes et travailleurs de la culture de l’Hérault pour la paix, le cessez-le-feu, l’arrêt de la marche à la guerre ! » a quant à elle déjà récolté plus d’une centaine de signatures.

“Les artistes, techniciens, techniciennes, et travailleurs et travailleuses des structures culturelles du spectacle vivant et de l’audiovisuel de Montpellier, Béziers, Sète… et de l’ensemble de l’Hérault, ne peuvent rester silencieux face au basculement de la situation, en Palestine, mais également au Liban et au Yémen.

La guerre menée par l’État d’Israël (que l’on ne confond pas avec l’ensemble des Israéliens)aux Palestiniens de manière barbare et atroce, en particulier contre les enfants, est en passe dese propager à une échelle bien plus grande, avec l’aide des Etats-Unis, de la France, entre-autre.Nous savons que la culture et l’éducation ne peuvent pas vivre dans un pays en guerre. Aussi,les artistes ont toujours été mobilisés contre la marche à la guerre. La culture et les émotions qu’elle transmet n’a pas de frontière, elle est universelle.

Nous demandons à ce que la France n’apporte aucune aide, sous aucun prétexte aux aventures guerrières des puissances militaires, en particulier des États-Unis. L’argent doit aller, entre-autre, aux artistes et à la culture, à pouvoir vivre dignement, pas à la guerre.

Nous déclarons également : se taire, ne rien faire, c’est manquer à notre rôle humaniste ! La seule attitude digne est de dénoncer les massacres de Palestiniens, la marche à la guerre, et dire clairement : cessez-le-feu immédiat, arrêt des bombardements ; ceux qui ont commis des crimes de guerre doivent être jugés.Nous devons agir.Nous appelons tous nos collègues à contre signer notre appel et à multiplier toutes les action possibles qui portent cette voix (soirée de soutien, lecture de texte, rassemblement,participation aux manifestations du samedi…)”

Pour signer la tribune : artistesheraultpourpalestine@gmail.com

