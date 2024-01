Montpellier : une soirée pour parler violences policières au Quartier Généreux

Ce samedi 27 janvier, le Quartier Généreux organise “Polissons, la soirée qui s’attaque aux violences policières”, avec une projection, un débat et un DJ set. A partir de 17 h 30, 2 quai des Tanneurs

La récente convocation par la police du café associatif le Quartier Généreux n’a visiblement pas démobilisé les bénévoles. Au contraire, ils et elles reviennent avec une soirée spéciale sur les violences policières ce samedi 27 janvier, à partir de 17 h 30.

La soirée s’ouvrira avec la projection du documentaire de David Dufrene, “Un pays qui se tient sage”, qui traite des violences policières pendant le mouvement des gilets jaunes. Ensuite, un débat est prévu avec plusieurs associations locales pour traiter les violences policières de manière très large : La Ligue des droits de l’Homme, le collectif technopolice, spécialisé sur les moyens de surveillance et de répression numérique, et le collectif Nous Toutes 34, pour parler police et violences sexuelles/de genre, avec comme actualité le procès de l’affaire Théo.

L’évènement se conclura avec un DJ set de Le Doud, entre disco, afro et house.



“Polissons, la soirée qui s’attaque aux violences policières”, samedi 27 janvier à partir de 17 h 30, 2 quai des Tanneurs (arrêt de tram Albert Premier).

