Entre 2 et 300 personnes réunies à Gignac pour le lancement de la campagne du Nouveau Front Populaire

Entre 2 et 300 personnes se sont réunies ce mercredi 12 juin à Gignac contre l’extrême-droite et pour le lancement de la campagne du Nouveau Front Populaire.

Le rassemblement, appelé par Sébastien Rome, député LFI/NUPES (le député a tenu à se définir ainsi dans sa vidéo d’appel à l’événement malgré l’explosion de l’ancienne coalition), a eu lieu en fin de journée sur l’esplanade de la petite ville.

« Dimanche, l’obscurité est tombée sur le pays des Lumières », a commencé l’élu, reconduit comme candidat de la quatrième circonscription de l’Hérault. « Mais quand on se voit rassemblé.es ici, on sent qu’on peut faire en sorte que ce moment soit historique. Aujourd’hui on peut à nouveau porter un Front Populaire, avec les avancées sociales que nous attendons tous.tes »

Avant d’égrener une série de mesures à l’ordre du jour en cas de victoire de la nouvelle coalition de gauche. Entre autres : retrait de la réforme des retraites ; augmentation du pourcentage de produits locaux et bio dans les cantines publiques, en réponse au mouvement des agriculteurs.trices de l’hiver 2023-2024, et parce que « les villes ont besoin de nos territoires ruraux pour se nourrir, produire de l’électricité » ; réformes des institutions, « la monarchie présidentielle ayant plusieurs fois conduit le pays au bord du chaos ces dernières années, pendant les émeutes consécutives à la mort de Nahel, pendant les gilets jaunes » ; réhabilitation des services publics.

Les prises de parole auront duré près d’une heure, différents responsables politiques et associatifs ayant développé un discours d’unité et d’espoir porté sur le Nouveau Front Populaire. Parmi eux.elles, un représentant du PCF venu rappeler que l’Europe a été par le passé ravagée par l’extrême-droite, et que la Sécurité Sociale reste un bien précieux issu des luttes populaires, à défendre. Une représentante des Écologistes, qui a rappelé l’urgence de la lutte contre le réchauffement climatique et la faiblesse du programme de l’extrême-droite en la matière. Une représentante du Planning Familial, venue rappeler l’hostilité de l’extrême-droite aux droits des femmes et minorités de genre. Parmi les autres organisations présentes, Nouvelle Donne, la CGT, la Libre Pensée. Mais aussi le Parti Socialiste, qui n’aura pas pris la parole.

Dans la foule des gens parfois venus d’assez loin. La quatrième circonscription de l’Hérault s’étend effectivement sur un large territoire, des Cévennes, avec Ganges, jusqu’au bassin de Thau à Mèze, en passant par le Pic Saint Loup, le Lodévois, les villages du Cœur d’Hérault.

Lancement de campagne oblige, c’est avec une certaine détermination que des groupes se forment, secteurs par secteurs, pour distribuer une première volée de tracts, former des groupes locaux de soutien au Nouveau Front Populaire.

Aux dernières législatives de 2022, Sébastien Rome avait été élu député de justesse, face à Manon Bouquin, candidate du Rassemblement National, à 50,65% des voix contre 49,35. Soit à peine quelques centaines de voix d’écart.

