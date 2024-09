Gard : le syndicat Solidaires mobilisé contre la procédure d’expulsion de son local à Nîmes

Le syndicat Solidaires du Gard occupait un local rue de la route d’Alès, à Nîmes depuis 1996. Une procédure d’expulsion a été lancée et les syndicalistes appellent à un rassemblement de soutien le lundi 16 septembre à partir de 8 h 30 devant le tribunal de Nîmes

Coup de tonnerre dans le paysage syndical Gardois. Depuis la création en 1996 de l’Union Syndicale Solidaires du Gard, la mairie de Nîmes a mis à disposition un local dans un immeuble, au 6 rude de la Porte d’Alès. Selon les syndicalistes, la mairie leur a signifié en 2016 qu’ils devaient quitter leur local, sans perspective de relogement.

En juin 2023, un incendie criminel frappe le local du syndicat, depuis fermé par la mairie. Impossible, donc, pour les syndicalistes, de tenir des permanences, des formations ou d’y effectuer des réunions. En décembre 2023, la mairie décide de vendre l’immeuble et a entamé une procédure d’expulsion, qui sera jugée à 9 heures au tribunal de Nîmes le lundi 16 septembre. Les syndicalistes appellent donc à un rassemblement de soutien.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :