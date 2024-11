La médiathèque de Béziers, outil de propagande pour Robert Ménard ?

Une pétition parue en ligne le 16 octobre, intitulée “Pour la pluralité culturelle à la médiathèque de Béziers” dénonce des “affichages et prises de positions partisanes ou unilatérales concernant l’actualité” à l’intérieur de celle-ci. Ses signataires demandent “l’arrêt de cette propagande“

“Nous, usagers de la Médiathèque André Malraux, observons depuis l’élection de Monsieur Ménard à la tête de l’agglomération de Béziers et de sa présidence à la médiathèque, les faits suivants à l’intérieur de celle-ci : Affichage et prises de positions partisanes ou unilatérales concernant l’actualité (ex: conflit israélo-palestinien) ; choix d’images violentes et provocatrices ; Interventions de conférenciers aux idées partisanes. […] Cette dérive dans un lieu de culture républicain, nous paraît dangereuse pour le bien vivre ensemble et la démocratie.”

Ces mots sont issus d‘une pétition, en ligne depuis le 16 octobre, pour dénoncer une “propagande” de la part de Robert Ménard, maire d’extrême-droite de Béziers, au sein de la médiathèque André Malraux. Une lettre ouverte à l’attention du premier édile biterrois, signée des “ami.e.s de la médiathèque de Béziers”, publiée sur le site du média En Vie à Béziers avant la publication de la pétition, faisait déjà référence à “l’imagerie violente et provocatrice qui prend place de plus en plus souvent au sein de la médiathèque, notamment du 2 au 8 octobre dernier avec l’affiche présentant la conférence-dédicace relative aux massacres du 7 octobre 2023.” Quelques mois plutôt, c’était une affiche “soutien à Israël” qui était présente dans les murs du bâtiment.

Affiche présente à la médiathèque pour la présentation du livre “les assiégés – dans l’enfer du 7 octobre” du journaliste Hervé Deguine à la médiathèque de Béziers. (DR)

Affiche de communication de la Ville de Béziers présente dans l’espace urbain et au sein de la médiathèque. (DR)

“Cette pratique de la communication publique, déjà largement dénoncée est une honte et un grave danger pour notre collectivité. Regarde CNEWS qui veut chez soi, mais nous ne venons pas à la MAM pour y voir les mêmes mises en scène. Dans cette propagande malsaine et bêtifiante, vous avez franchi une nouvelle étape en utilisant la MAM afin de poursuivre l’obscurcissement de nos capacités de réflexion et de notre sens critique”, écrivent également les signataires de la lettre ouverte.

De son côté, Eric, un ancien salarié de la médiathèque André Malraux, témoigne de l’évolution de son ancien lieu de travail. : “Quand il est devenu président de l’Agglomération de Béziers en 2020, Ménard a diminué le budget de la médiathèque, il a enlevé la directrice qu’on avait et a mis un chargé de mission à la place, plutôt marqué à droite, nous n’avions plus de direction autonome. Il a ensuite supprimé les cabines de langues, qui permettaient de s’exercer à une langue étrangère. Les cafés philos et géopolitiques ont été remplacé par des conférences sur Napoléon ou de “l’événementiel” : à chaque fois qu’un artiste monte sur la scène de Zinga Zanga, la salle de spectacle de Béziers, il vient en show case à la médiathèque. On s’est retrouvé avec Chantal Goya, Hugues Aufray, Daniel Guichard… Une manière de leur faire de la pub.”

L’ancien salarié poursuit : “Il a récupéré une partie du pôle recherche de la médiathèque pour y exposer la bibliothèque de Cordier, le secrétaire de Jean Moulin. Il a dépensé de l’argent pour des beaux meubles en chêne afin d’exposer les livres de Cordier, mais le lieu n’est pas vraiment accessible au public. C’est une appropriation, une récupération de la mémoire de Jean Moulin pour faire de la communication, mais ça grignote de l’espace dédié au public.”



Contactée, la mairie de Béziers n’a pas donné suite à nos sollicitations.

