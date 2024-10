Le préfet de l’Hérault porte plainte en diffamation contre un soutien au peuple palestinien

Dans un communiqué de la Fédération Nationale de la Libre Pensée paru le 10 octobre, l’association indique que l’un de leurs membres Montpelliérains fait l’objet d’une plainte après un discours tenu publiquement lors d’une conférence de presse

Énième rebondissement dans le rapport de forces qui oppose le préfet de l’Hérault aux soutiens à la Palestine. Après des interdictions de manifester, une audience en référé particulièrement houleuse au tribunal administratif et des commentaires sur la récupération “malhonnête” et “opportuniste” de manifestations de la part d’associations propalestiniennes, voilà que François-Xavier Lauch attaque en diffamation un militant de la Libre Pensée, association très active localement dans le mouvement de solidarité avec la Palestine.

C’est ce qu’on apprend dans un communiqué de la fédération nationale de la Libre Pensée ce jeudi 10 octobre : “La Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP) apprend qu’une plainte a été déposée par le préfet contre un responsable de la FLPH, qui a été entendu dans le cadre d’une audition libre. Quelle infraction aurait commise ce libre penseur ? Il a eu l’audace de lire publiquement le communiqué de la FNLP dans lequel sont analysées la présence massive à l’audience des référés des partisans inconditionnels, en France, de la politique de l’État d’Israël, qualifiés de « complices des génocidaires », la politique d’interdiction systématique des manifestations par le préfet et la décision du juge des référés comme les signes d’une collusion objective entre ces différents acteurs pour tenter d’imposer le silence à la Libre Pensée de l’Hérault.”

Lors de l’audience en question, une avocate de la Ligue des Droits de l’Homme s’était faite huer par le public et, fait rare, le préfet s’était déplacé en personne pour défendre son arrêté d’interdiction.

Le militant a été entendu ce mercredi 9 octobre par la police. La fédération nationale de la Libre Pensée a lancé une pétition en ligne pour demander l’arrêt des “répressions et acharnement contre les militants de l’Hérault dénonçant le génocide en Palestine”. Elle est disponible ici : https://framaforms.org/repressions-et-acharnement-contre-les-militants-de-lherault-denoncant-le-genocide-en-palestine-ca-0

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous :