Les agents de la Région Occitanie seront en grève pour la Saint-Valentin

L’intersyndicale des agents de la Région Occitanie (CFDT – CGT – SUD – UNSA) appelle à grève le 14 février prochain pour dénoncer la dégradation continue des conditions de travail au sein de la collectivité dans un contexte de restriction budgétaire

“Nous demander de faire toujours plus et mieux avec moins, cela nous fend le cœur”. C’est par ces mots que l’intersyndicale des agents de la Région Occitanie (CFDT-CGT-SUD-UNSA) ont annoncé une grève le 14 février, jour de la Saint-Valentin, sur la question du temps de travail. En janvier dernier, les organisations syndicales ont appris que le préfet de Région et la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, discutaient depuis quelques mois d’irrégularités relevées concernant le temps de travail des agents. Temps de travail négocié en 2017 à la suite de la fusion des anciennes Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et modifié par une loi qui impose 1 607 heures de travail annuel aux agents de la fonction publique.

Pour corriger ces irrégularités, la direction des ressources humaines de la collectivité a organisé une présentation le 15 janvier afin de présenter le calendrier de “mises aux normes” du temps de travail des agents. Un calendrier jugé “très serré” et réalisé sans concertation selon les syndicats, et les points de modification étaient, toujours selon les syndicats, “synonymes d’une forte dégradation de nos conditions de travail, notamment pour les agents dotés d’une tenue de travail qui n’auraient plus bénéficié des temps d’habillage/déshabillage/douche comme temps de travail.”

La direction a cependant rouvert les négociations : “Si quelques avancées ont été obtenues, il n’y a toujours aucune sujétion (seule possibilité réglementaire pour réduire le temps de travail) prévue pour réduire le temps de travail des veilleurs de nuit, les agents sont à la fois tenus d’intervenir en cas d’urgence et à la fois censés être en pause à midi dans les lycées, ce qui n’est pas cohérent, ou encore peuvent être amenés à travailler 4 dimanches dans l’année sans aucune compensation particulière…, écrivent les syndicats.

Ce vendredi 14 février, les agents seront donc en grève devant l’hôtel de Région de Montpellier pour demander notamment le fait que le temps de pause méridienne des agents de restauration administratives et de ceux des lycées (agents techniques, accueil, nettoyage), soit inclus dans le temps de temps de travail, ou pour exiger des sujétions. Ils comptent également exprimer un ras-le-bol des réorganisations des services et des bureaux, ainsi qu’une perte de sens de leurs métiers.

