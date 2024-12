« Macron, enlève tes mains des poches des retraité.es » : manif pour la hausse des pensions à Montpellier

Quelques centaines de personnes ont manifesté à Montpellier pour une hausse des pensions de retraite ce mardi 3 décembre, alors que d’autres rassemblements ont lieu à Béziers et Bédarieux.

Ils étaient quelques centaines sur la place de la Comédie ce mardi 3 décembre à répondre à l’appel de neuf organisations syndicales de retraité.es.

L’intersyndicale demande une revalorisation des pensions de retraite, alors que le très contesté projet de loi de finances 2025 du gouvernement prévoit une année blanche dans la revalorisation pour l’année 2024 (les pensions sont censées être indexées sur l’inflation), et un report de la revalorisation 2025 au 1 er juillet.

« Cette sous-indexation est scandaleuse, alors que les coûts de l’alimentation et de l’ énergie ne cessent d’augmenter », s’emporte une représentante de la FSU, chargée de prendre la parole au nom de l’ensemble des organisations sur la Comédie. « Les dépenses contraintes n’ont jamais été aussi importantes pour les retraité.es, avec le coût des complémentaires santé qui s’envole. Sans même parler des personnes privées d’autonomie, puisque le coût d’une place en EHPAD est souvent supérieur au montant des pensions »

Les organisations syndicales demandent donc l’ouverture de négociations sur le rattrapage des années sous-indexées. Et promettent de se joindre aux manifestations de la fonction publique prévue le 5 décembre (10h place Albert 1er pour Montpellier, 10h30 à la Bourse du Travail de Béziers).

La CGT évoque 2 millions (sur 17) de retraité·es vivant sous le seuil de pauvreté, 3 millions avec une pension inférieure à 1000 €, 60 % avec une pension en dessous du SMIC.

Une délégation du groupe des neufs syndicats devraient être reçue aujourd’hui par le ministre du travail et Premier Ministre, et nos retraité.es héraultais ont également envoyé une délégation à la préfecture de Montpellier.

Dans le même temps, une manifestation analogue avait lieu à Béziers, avec là aussi une délégation reçue en sous-préfecture. Un troisième rassemblement aura lieu à Bédarieux à 17h.

