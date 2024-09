Montpellier : à l’université Paul-Valéry, une campagne syndicale unitaire contre l’extrême-droite

Face au contexte politique actuel et à la montée de l’extrême-droite, plusieurs syndicats et organisations se sont réunis à l’Université Paul-Valéry pour mener une campagne commune afin de sensibiliser l’opinion et de créer des évènements ensemble

SNASUP-FSU, SNESUP-FSU, Le Poing Levé, Solidaires Etudiants, Sud éducation et les Etudiants Communistes Revolutionnaires (ECR). Voilà les syndicats et organisations montpelliéraines présentes à l’Université Paul-Valéry qui ont décidé de s’allier pour mener une campagne commune contre l’extrême-droite à la fac, à l’initiative du Poing Levé, organisation étudiante liée au parti trotskyste Révolution Permanente.

Natacha, militante au Poing Lecé, explique : “On est parti du constat que la rentrée universitaire se faisait dans un contexte de montée de l’extrême-droite, autant au niveau national avec une percée électorale du RN, que localement, avec la multiplication d’agressions par des groupuscules d’extrême-droite ces derniers mois. On pense que le Nouveau Front Populaire est une impasse politique, et que la mobilisation contre l’extrême-droite se fera par le bas. On a vu que les étudiants et les autres syndicats présents à la fac étaient réactifs à ces enjeux : l’an dernier, pendant la semaine de pré-rentrée, les militants de l’UNI [syndicat étudiant de droite dont les accointances avec l’extrême-droite ont été largement documentées, NDLR] s’étaient fait virer de leur stand. Alors on s’est dit qu’il fallait agir ensemble.”

Les premiers échanges entre les différents syndicats et organisations ont menés à la création d’un tract et d’une affiche commune, et des évènements d’informations et de sensibilisation sur les dangers de l’extrême-droite vont être organisés à Paul-Valéry. “On est aussi en train de tisser des liens à la fac de sciences pour élargir le collectif”, précise un membre de Solidaires Etudiants.



Seul absent cette campagne unitaire : le SCUM, a refusé d’en faire partie en raison d’un conflit avec le SNES-SUPP : un professeur appartenant à ce syndicat avait trainé Fabien, militant du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier, devant une commission disciplinaire pour une affaire de diffamation.

L’ensemble des organisations pré-citées partiront ensemble en cortège de l’Université Paul-Valéry à 10 heures ce mardi 1er octobre pour la journée de mobilisation appelée par la CGT, pour un départ en manifestation à 11 heures devant le parc du Peyrou.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON