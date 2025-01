Montpellier : à Saint-Martin, Rhany Slimane prépare les municipales, la FI veut s’ancrer dans les luttes du quotidien

Des rencontres locales des quartiers populaires ont eu lieu ce samedi 19 janvier à la Maison pour Tous l’Escoutaïre, dans le quartier Saint-Martin, à l’initiative du militant montpelliérain Rhany Slimane, soutenu par la France Insoumise.

C’est le quartier de Saint-Martin, où il a vécu et grandi, que le militant Rhany Slimane, proche de la France Insoumise depuis des années, avait choisit pour accueillir ces rencontres montpelliéraines des quartiers populaires.

Après une introduction par une des animatrices du Groupe d’Action de la France Insoumise du quartier Saint-Martin, prononcée devant une centaine de personnes, les deux premiers ateliers ont eu lieu en simultané.

D’un côté, une discussion sur la mémoire des luttes des quartiers populaires a eu lieu, animée entre autre par Tarek Kawtari, fondateur du Mouvement de l’Immigration et des Banlieues (MIB) et représentant de l’Assemblée des Quartiers.

De l’autre, Rhany Slimane a animé une discussion entre Diangou Traoré, venue de la ville de Saint-Denis, et Mohamed Bensaada, militant des quartiers populaires marseillais, sur le thème de la représentation des personnes racisé-es des quartiers populaires, et plus largement des personnes de milieu ouvrier, parmi les cadres et candidat-es de la gauche. Cet atelier, nommé « les noirs, les arabes et la gauche », a clairement pris des allures de campagne pour les municipales à venir pour Rhany Slimane, qui ne cache pas son ambition d’être co-chef de file pour la France Insoumise pour les municipales 2026 à Montpellier. « Si Rhany Slimane devient maire de Montpellier, j’arrête de militer », s’est par exemple exclamé son invité Mohamed Bensaada pendant la discussion.

La deuxième série d’ateliers, toujours sur deux espaces distincts, a ensuite débuté.

D’un côté un débat sur la laïcité, avec notamment le Pallaidin Rachid Dhrimou, animateur du podcast “le cercle social”.

De l’autre une discussion sur les luttes autour du logement, animée par Fatoumata Camara de l’antenne d’Aubervilliers de l’association “Locataires Ensemble”, qui lutte activement pour défendre les droits des locataires face aux injustices du logement et proposer des solutions concrètes pour résister aux bailleurs et propriétaires, et par un jeune militant de la France Insoumise investi dans la création d’une antenne montpelliéraine de « Locataires Ensemble ». (Une antenne de l’association Droit Au Logement existe déjà sur Montpellier).

La rencontre s’est ensuite achevée autour d’un buffet et de discussions plus informelles.

Le 24 janvier de nouvelles rencontres locales devraient avoir lieu, au Petit Bard cette fois-ci (de 16h30 à 19h30, Cour des Écoles, rue Paul Rimbaud), puis à Lunel le 26 janvier (13h30 impasse Céleste, quartier de la Roquette). Des Rencontres Nationales des Quartiers Populaires auront lieu le 1er février à Toulouse.

Plus de détails à venir sur l’atelier sur les luttes autour du logement et sur celui nommé « Les noirs, les arabes et la gauche ».

