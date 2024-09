Montpellier : Asteras, club Omnisports populaire, reprend ses activités

Club omnisports solidaire et anticapitaliste créé en 2020 à Montpellier, Asteras propose dès ce lundi 23 septembre des cours de boxe/arts martiaux gratuitement, sur simple adhésion à l’association

En 2020, trois camarades créent Asteras, club omnisports permettant un accès simple et sans formalité administrative à des entraînements réguliers. Avec aussi en ligne de mire une volonté de ramener le club dans la ville, de l’utiliser comme un outil politique de socialisation, d’échanges et de politisation.

Après une saison l’an dernier marquée par des cours de yoga, de boxe et de foot, Asteras reprend ses activités ce lundi 23 septembre avec des cours de boxe/arts martiaux pour tous niveaux de 19 h 45 à 21 h 15 au local de l’ADRA, 6 Place du Nombre d’Or.

La participation à l’atelier est gratuite, seule l’adhésion à l’association est nécessaire pour participer, car le sport « populaire » tel que le fait vivre Asteras doit aussi être accessible à tous·tes sans condition financière mais aussi physique, de genre ou administrative. Populaire aussi car « on sort de la professionnalisation, les adhérent·es ne payent pas pour recevoir une prestation, on sort d’une logique de marchandisation du sport » évoquait un de ces membres dans nos colonnes au printemps dernier.



Plus d’infos : Club_Asteras_Montpellier sur Instagram ou Facebook.



