Montpellier : deux militants propalestiniens en garde à vue après une action symbolique

Deux militants de la campagne BDS France Montpellier (Boycott, Désinvestissements, Sanctions contre l’Etat israélien), dont la figure José-Luis Moragues, ont été arrêtés après une action symbolique, le 13 juin, devant la Maison des relations internationales de Montpellier. Une quinzaine de personnes se sont rassemblées pour réclamer leur libération immédiate. Un autre rassemblement est prévu ce vendredi 14 juin à midi devant le commissariat central de Montpellier.

Comme à leur habitude, les militants de la campagne BDS France Montpellier tenaient un stand, le 13 juin, sur la place de la Comédie, pour exprimer leur solidarité avec les Palestiniens face au génocide en cours. Après s’être fait verbaliser (pour la onzième fois en trois mois), quelques militants sont allés accrocher des banderoles à la Maison des relations internationales, à proximité. De la peinture rouge a symboliquement été versée sur la plaque célébrant le jumelage de Montpellier avec la ville israélienne de Tibériade.

Pour le Préfet de l’Hérault, François Xavier-Lauch, ce sont des « actes de vandalisme », tandis que le maire PS Michaël Delafosse parle d’ « actes de violences […] inqualifiables ».

Je condamne avec la plus grande fermeté les dégradations portées par l’association BDS au drapeau des Etats-Unis et à la plaque de jumelage avec Tibériade situés devant la Maison des Relations Internationales à #Montpellier . J’ai sensibilisé le procureur de la République sur ces… pic.twitter.com/gZ7IbrmLbl — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) June 13, 2024

« Deux militants […] de BDS ont été arrêtés » dénonçait un communiqué de La Libre Pensée 34 le 13 juin au soir. Contacté, Alban Dessouter, de la Libre Pensée, explique qu’une quinzaine de personnes se sont rassemblées hier devant le commissariat de Montpellier par solidarité. BDS France Montpellier réclame la « libération immédiate » de José et Ahmed et s’explique : « Cette action […] avait pour objectif de dénoncer le génocide et ses complices, notamment à travers le jumelage avec Tibériade ainsi que la journée coloniale de Jérusalem où sont présents les élus de la ville de Montpellier, de la Région et du Département. […] Aucune violence n’a été commise, aucune personne n’a été attaquée, […] nous avons utilisé de la gouache rouge qui se nettoie facilement à l’eau ».

Les militants locaux de BDS, et en particulier José-Luis Moragues, figure locale du mouvement, subissent régulièrement la répression des autorités locales.

La répression contre les militants de BDS ne date pas d’hier : photo d’un rassemblement de BDS du 18 août 2014 devant le commissariat de Montpellier pour soutenir José-Luis Moragues (avec le micro), convoqué pour « dégradation de biens d’autrui » pour avoir versé du faux sang sur les locaux du parti socialiste

Le même jour, le 13 juin, l’Association France Palestine Solidarité 34 (AFPS 34), la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), ainsi que d’autres collectifs, tenaient une conférence de presse à Montpellier pour dénoncer la 47 édition, à l’initiative du Centre cultuel juif Simone Veil, de la « Journée de Jérusalem, capitale une et indivisible du peuple juif », une revendication contraire au droit international et partagée par l’extrême-droite israélienne. Les autorités de Montpellier se démarquent en effet par leur soutien historique à Israël, l’ancien maire emblématique Georges Frêche ayant parler de Montpellier comme du « poste avancé du Tsahal », tandis que Michaël Delafosse affirme, contre l’avis des Nations-Unies, qu’ « il est mensonger de parler d’apartheid israélien ».

Un autre rassemblement est prévu ce vendredi 14 juin à midi devant le commissariat central de Montpellier.

