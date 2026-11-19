Interpellé le 28 septembre 2019 à Montpellier lors de l’acte 46 des gilets jaunes, Ian B., expert des armes de la police et observateur du maintien de l’ordre, comparaissait à la cour d’appel de Montpellier le 17 novembre 2026. En première instance, ce membre du collectif Désarmons-les avait été condamné à 8 mois de prison ferme pour violence et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, et groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Il livre au Poing ses premières impressions de cette nouvelle audience « éprouvante » dont le délibéré sera connu le 7 janvier. Le procureur a requis dix mois de prison avec sursis.

Ian B. : J’ai été condamné par le Tribunal de Montpellier il y a six ans, le 3 décembre 2020 pour des faits remontant au 28 septembre 2019. Ce 17 novembre 2026 se tenait l’audience en appel : retour sur les faits et compte-rendu.

Les faits poursuivis : acte 46 des Gilets Jaunes

Pour rappel, le 28 septembre 2019 je suis arrivé à Montpellier depuis Paris en fin de matinée, accueilli par des membres de l’Assemblée des blessés et du collectif des Mutilé·es pour l’Exemple. Le soir-même, je devais intervenir au bar associatif « Le Barricade » dans le cadre d’une rencontre publique organisée par L’Assemblée contre les violences d’État & pour les libertés, ainsi qu’une rencontre nationale de la Ligue des Droits de l’Homme prévue le lendemain. Mes hôtes, participants au mouvement en cours des Gilets Jaunes m’ont alors proposé d’accompagner la manifestation croisée sur notre chemin, ce que nous avons fait. La manifestation n’était pas interdite, il faisait beau, et nous étions évidemment solidaires du mouvement.

Aux alentours de 16 heures, le cortège s’est trouvé bloqué une première fois par les Compagnies départementales d’intervention (CDI 34) à l’entrée de la rue de l’école de droit, avant d’être dispersé brutalement sur le Plan Cabanes avec l’intervention des CRS, qui ont alors tiré des grenades lacrymogènes. Constatant l’usage des nouvelles grenades de 40 millimètres CM3, je me suis alors mis en quête de leurs résidus dans le but d’illustrer mes prochaines conférences sur les armes du maintien de l’ordre. J’en ai immédiatement trouvé une, évidemment usagée, mais dont l’opercule était intact. Je l’ai alors glissé dans un sachet de croissant que j’ai mis dans ma banane, avant de quitter les lieux et de rejoindre le cortège qui s’est reconstitué plus loin. Ce sera ce déchet de plastique qui viendra caractériser la prévention de « groupement en vue de commettre des violences ».

Environ une heure plus tard, le cortège s’est dirigé depuis la place de la Comédie vers l’entrée du centre commercial Polygone, que je découvrais alors pour la première fois. Je n’étais pas en tête de cortège, mais à plusieurs dizaines de mètres en arrière, et je n’ai donc pas vu l’altercation avec des agents de sécurité, qui ont abaissé le rideau de fer sur la tête des manifestants et des consommateurs présents, avant d’asperger la foule à l’extincteur. Je suis arrivé sur les lieux alors qu’une vingtaine d’agents de la CDI 34 déboulaient depuis le passage de l’horloge et distribuaient des coups de matraques, sans distinguer les participants à la manifestation des simples passants. Je vois une personne être projetée au sol par la balayette d’un policier, tandis que d’autres – qui tiennent pourtant des sacs de courses – sont bousculés voire frappés par les policiers. Il est alors entre 17 h 08 min 30 sec et 17 h 09 min 15 sec.

Dans la séquence suivante, qui dure une minute (de 17 h 09 min 58 sec à 17 h 10 min 22 sec) et pour laquelle mes propos ont été transcrits par la suite grâce aux multiples enregistrements vidéo, j’ai exprimé mon indignation vis-à-vis des interpellations brutales et arbitraires qui se sont déroulées sous nos yeux. Je me trouvais alors à plus d’un mètre des policiers, qui avaient établi un périmètre en arc de cercle constitué de six binômes boucliers et de leurs officiers.

S’en est suivi une séquence d’exactement une minute (de 17 h 10 min 22 sec à 17 h 11 min 22 sec) au cours de laquelle le brigadier Christophe A. a commencé par soulever l’observatrice de la LDH Camille H. par son sac avant de la pousser brutalement au sol, avant que l’ensemble de la CDI34 n’amorce un mouvement en avant au cours duquel le gardien de la paix Jean-Charles N. pousse puis frappe de son bouclier Camille H. a trois reprises. A 17 h 10 min 37 sec, celui-ci a également assené un violent coup de matraque sur une personne située juste devant moi, et alors que la vingtaine de personnes située face aux policiers avait reculé déjà de 5 mètres et allait continuer progressivement de reculer sur les 30 mètres qui séparent l’entrée du passage de l’horloge de l’endroit où allait se dérouler mon interpellation quelques secondes plus tard.

Lorsqu’à 17 h 10 min 50 sec le gardien de la paix Jean-Charles N. a assené un violent coup de bouclier sur le visage de Camille H., puis son binôme a repoussé le bouclier de la main, avant que je ne fasse de même dans la seconde de fraction suivante (17 h 10 min 51 sec) et alors que le bouclier finissait sa trajectoire en ma direction. Ce geste du plat de la main qui glisse du côté droit vers l’angle inférieur gauche du bouclier sera ensuite qualifié des « coups de poings et de pieds au-dessus et en dessous du bouclier ».

Durant toute la séquence, j’ai appelé ce policier à se calmer à plusieurs reprises, ce qui sera considéré a posteriori comme des « invectives » et viendra caractériser ma supposée « violence ». On m’accusera en effet d’avoir scandé « putes à Macron », alors qu’aucun slogan ni aucune insulte n’est audible – puisque n’ayant pas été proférées – sur les multiples enregistrements des faits.

A 17 h 11 min 22 sec, Jean-Charles N. a assené un nouveau coup de bouclier sur le visage de Camille H., juste avant que son brigadier Christophe A. ne fonce tête baissée hors du cordon de police pour me projeter hyper violemment au sol contre un muret de béton, en me ceinturant les cuisses et en enfonçant son casque dans mon ventre. C’est un miracle que ma colonne vertébrale ou ma tête n’ait pas heurté le mur ou la poubelle métallique située juste derrière moi.

Christophe A. sera ensuite celui qui viendra remplir le PV d’interpellation et dresser le récit justifiant les poursuites contre moi, une heure avant que son subalterne Jean-Charles N. ne vienne déposer plainte contre moi, reprenant quasiment mot pour mot les déclarations de son supérieur, avec quelques différences suffisant à rentre leurs versions contradictoires, notamment sur l’accusation d’outrage. Ma plainte, pourtant notifiée par écrit dans la procédure, n’a pour sa part jamais été prise en compte, tandis que celle de Camille H. à l’IGPN reste sans suite sept années plus tard.

Procès de première instance : un exemple de violence judiciaire

Poursuivi pour « violences contre personne dépositaire de l’autorité publique », « groupement en vue de commettre des violences », « outrage », puis « refus de se soumettre au prélèvement ADN », j’avais finalement été jugé fin 2020 à la suite de 5 renvois successifs. Cette audience avait eu lieu à huis clos en plein confinement et les conditions du contradictoire avaient été entièrement négligées par la juge Gisèle Bresdin, qui m’avait alors empêché de m’exprimer librement, exigeant que je réponde à ses questions par oui ou non, brandissant des captures d’écran me montrant en train de crier pour justifier les chefs de prévention de violence et d’outrage et refusant de visionner les vidéos, y compris celles visées par l’enquête de police. L’avocat de Jean-Charles N. quant à lui m’avait qualifié de complice des terroristes du Bataclan et de Mohamed Merah sous prétexte que j’étais engagé en faveur du désarmement des forces de l’ordre. Le parquet demandait 5 mois de prison ferme. Mon audience avait été finalement expédiée : « oust les Gilets Jaunes ! » Le délibéré a été rendu dans la foulée : 8 mois de prison ferme et 600 euros de dommages et intérêts.

Audience d’appel : un voyage dans le temps

Ce 17 novembre 2026, à deux semaines du délai légal de prescription des faits, j’ai donc été convoqué pour l’audience à la Cour d’Appel de Montpellier.

La Cour a accepté cette fois-ci de visionner les vidéos. L’audience a donc commencé par le visionnage de trois vidéos, dont celle tirée de la vidéosurveillance que je n’avais jamais pu voir jusqu’alors : dix minutes de vidéo pour une séquence d’une minute où rien ne se passe. On y voit d’abord qu’une foule s’avance tranquillement vers l’entrée du centre commercial Polygone, avant de constater que le rideau de fer s’abaisse brusquement sur la tête d’une petite dizaine de personnes qui stagne à l’entrée. Plusieurs personnes tentent de relever le rideau, puis un agent pousse l’une d’entre elle, ça se bouscule et le chef de la sécurité en costard-cravate asperge le groupe à l’extincteur, aspergeant au passage un policier qui vient d’arriver sur les lieux. On peut voir que je ne suis pas présent. Sur les images s’ensuit la séquence décrite précédemment, sans que rien ne permette d’établir la commission de violences de la part des manifestants, moi y compris. Dans le silence de la salle, il m’a semblé même que l’un des juges a lancé un regard dubitatif vers ses collègues, semblant se demander si les faits qu’on me reprochait étaient censés apparaître à l’image, personne ne voyant rien se passer. Sur les images, mon arrestation a déjà eu lieu depuis une minute que la Cour semblait encore attendre que quelque chose se produise, avant de passer aux vidéos suivantes, accompagnées du son cette fois-ci. On n’y voit aucun coup de pieds ou de poing et on n’entend aucun outrage.

J’ai ensuite été interrogé sur ma présence supposée lors de l’altercation avec les agents du Polygone, puis ma participation à la manifestation dans son ensemble, la cour se focalisant durant de longues minutes sur le terme « badaud » que j’ai employé en première instance pour qualifier mon attitude ce 28 septembre 2019. Si pour moi il s’agissait de dire que je n’avais pas prévu de participer à la manifestation et que je l’ai suivi de façon improvisée et passive, il semblait que ma seule présence et le fait que je me sois indigné face aux actions des forces de l’ordre remettait en question le terme « badaud » et me désignait plutôt comme un participant actif, donc fautif. J’ai bien essayé de préciser qu’on me reprochait un délit de « groupement en vue de commettre des violences », impliquant une intentionnalité et des éléments préparatoires (ici la possession d’un déchet de plastique trouvé sur le parcours même de la manifestation) ainsi que la commission avérée de violences, et non un délit de « participation à un attroupement » qui se caractériserait par le refus de se disperser au-delà des sommations. Lorsque j’ai évoqué le fait qu’il n’y avait pas eu de sommations au sens légal, la cour s’est montrée irritée par ma réponse et m’a demandé d’arrêter de faire comme si je savais tout. Je n’ai donc pas insisté.

Pour autant, si on ne me reprochait ni un port d’armes, ni la participation à un attroupement, alors je n’ai pas compris ce qui venait caractériser le groupement. Il restait donc à clarifier la prévention de violences, ce qui a été l’objet des débats suivants. À défaut de pouvoir analyser les multiples « coups de poings et de pieds » allégués mensongèrement par le brigadier Christophe A. et le gardien de la paix Jean-Charles N., on s’est donc focalisé longuement sur le bref et malencontreux mouvement de bras que j’ai effectué à 17 h 10 min 52 sec pour arrêter les coups de boucliers réitérés de Jean-Charles N. Il semblait s’agir alors pour la Cour de sauver la prévention de « violences volontaires » qui permettrait de sauver l’entière procédure, afin de déterminer si ce geste pouvait être considéré comme un « coups » dont Jean-Charles N. serait la victime. Étais-je assez proche de Camille H. pour pouvoir prétendre avoir voulu la protéger ? Le décalage d’une seconde entre le coup de bouclier sur le visage de Camille H. et mon effleurement du bouclier permet-il de considérer que mon action constitue davantage un geste d’attaque qu’un geste de défense ? L’écart de mes jambes au moment du geste – visible dans la capture d’écran au centième de seconde tirée de la vidéosurveillance – suffit-il à corroborer les déclarations de Christophe A. selon lesquelles j’aurais « foncé » sur les policiers ?

Cet écran de fumée a permis d’oublier complètement que les deux policiers à l’origine de mon interpellation semblaient s’être concertés pour dénoncer des « coups de poings et de pieds », qui n’ont tout simplement pas existé. Ne restait alors qu’à parler de ma supposée « personnalité », moment très intrusif qui peut toujours permettre de brosser le portrait d’un individu radicalisé lorsque le reste de l’accusation s’effondre : l’avocat de la partie civile est alors venu suggérer – en apportant des pièces à l’audience qui ne respectaient pas le contradictoire – que le collectif dont je suis membre (Désarmons-les) avait publié un communiqué digne d’intérêt pour le tribunal, avant de me demander si je participais au mouvement social en cours, autant de suggestions très éloignées des faits reprochés, sur lesquels celui-ci n’a quasiment pas plaidé. Cette fois-ci, il n’a pas été question de complicité avec le terrorisme, mais une question m’a été posée sur un événement violent que j’ai vécu en Syrie en 2025 (massacre commis par des milices islamistes), ce qui n’a pas manqué de réveiller mes traumatismes et de me déstabiliser sans que je ne comprenne la finalité de cette question.

Camille H., témoin des faits, a pu déposer à la barre, confirmant avec exactitude le déroulé des faits dont elle a été témoin et victime le 28 septembre 2019 à Montpellier. Il lui a notamment été demandé pourquoi j’utilisais le « nom de guerre » ianB. Je n’ai hélas pas eu l’opportunité de développer sur les questions de protection de la vie privée, sur les menaces réelles que peuvent subir lanceur·euses d’alertes, défenseur·euses des droits humains et militant·es contre les violences policières, ni sur le fait que nombre de journalistes utilisent des pseudonymes ou noms d’écriture pour se protéger. Günter Anders est l’un des exemples les plus connus.

La procureure, fidèle à son rôle, a maintenu les chefs de prévention et a requis une peine qui me semble plus sévère que celle demandée en première instance : 10 mois de prison assortis du sursis. Sachant qu’on peut se faire arrêter pour trois fois rien ou sur la base de faux en écriture, voir le sursis tomber n’est pas si improbable. À moins que, comme le suggèrent les directives adressées aux préfectures et aux parquets, on fasse passer aux gens l’envie de participer à des manifestations…

Quoi qu’il en soit, l’audience était longue et éprouvante.

Délibéré le 7 janvier 2027.

Ian B

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