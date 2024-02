Montpellier : face au génocide, les soutiens au peuple gazaoui emboîtent le pas de la marche Paris-Bruxelles

Environ 150 personnes ont défilé ce jeudi 1er février entre le Peyrou et la place de la Comédie, pour soutenir à son arrivée une marche Paris-Bruxelles tirant la sonnette d’alarme sur la possibilité d’un génocide en bonne et due forme dans la bande de Gaza.

Emmenée par l’Association France Palestine Solidarité, le comité Boycott Désinvestissements Sanctions, l’Union des Juifs Français pour la Paix, et soutenue par de nombreuses organisations du mouvement social, la petite manifestation s’est déroulée dans une atmosphère encore pleine de détermination.

Les soutiens montpelliérains au peuple de la bande de Gaza, comme les marcheurs et marcheuses arrivé.e.s à Bruxelles en pleine effervescence agricole, revendiquent :

– Un cessez-le-feu immédiat

– L’arrêt de l’occupation, de l’apartheid, et le droit au retour des réfugié.e.s palestinien.nes sur leur terre

– La fin des assassinats et arrestations arbitraires en Palestine

– Une aide humanitaire sans restriction et à la hauteur des besoins

– Des sanctions politiques et économiques envers Israël

– L’arrêt de la coopération sécuritaire et militaire avec Israël

– La suspension de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël

Après une plainte déposée par l’Afrique du Sud fin décembre, la Cour Internationale de Justice, la plus haute juridiction des Nations unies, a considéré ce vendredi 26 janvier que le risque de génocide en bonne et due forme par l’armée israélienne est plausible dans la bande de Gaza.

La CIJ a demandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour faciliter l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, sans toutefois ordonner de cessez-le-feu.

Comme par un fait exprès, c’est le même jour que le verdict de la CIJ, ce 26 janvier donc, que 18 pays et l’Union européenne ont décidé de suspendre leur financement à l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).

Et la France continue de livrer des armes à l’État israélien…

Pour plus d’informations sur la situation à Gaza, une projection du film « Yallah Gaza » de Roland Nurier aura lieu le 15 février à 20h au cinéma Utopia, 5 avenue du docteur Pezet, suivie par un débat animé par Brigitte Challande, membre du groupe « Gaza urgence déplacé.e.s » et co-autrice de l’ouvrage « Gens de Gaza. »

Et retrouvez les chroniques de Brigitte Challande, « Au jour le jour dans l’enfer de Gaza », publiées sur le site du média Altermidi, par ici.

