Montpellier : grève chez le personnel de la protection de l’enfance du Département

A l’appel des cadres de la direction enfance famille du Conseil Départemental et de la CGT, les travailleurs sociaux du Département se sont mis en grève ce mardi 6 février. Ils demandent plus de moyens pour effectuer leurs missions, sous peine de mettre des enfants en danger, ainsi que la santé de leurs équipes

Un mouvement social lancé par des cadres et soutenu par la CGT. La formule peut surprendre, et pourtant… “Ils défendent aussi les droits de leurs équipes et affichent des revendications en faveur de tout le personnel”, se réjouit Benjamin Karchen, délégué CGT du Conseil départemental. Ce mardi 6 février, les cadres en charge de la protection de l’enfance et leurs équipes étaient en grève, et leur rassemblement, devant le Conseil Départemental, a réuni 150 personnes. “C’est rare, même historique, une mobilisation de ce type”, analyse le syndicaliste.

En tension depuis longtemps





Car depuis octobre, les cadres de la direction enfance famille du Conseil Départemental, en charge de la protection de l’enfance, alertent sur des conditions de travail dégradées, qui mettent en danger des enfants. “Il n’y a pas assez de place en foyer pour héberger tous les enfants placés, qui risquent des violences si ils restent dans leur domicile familial. Ce manque de place conduit à faire des choses illégale, comme loger des mineurs à l’hôtel, où même les ramener chez leurs parents alors qu’une décision de justice actant le placement du jeune a été acté par un juge, il y a actuellement 300 mesures de justice concernant la protection des mineurs qui ne sont pas exécutées faute de moyens.”, explique Benjamin Karchen.

Une désorganisation qui a des conséquences sur les équipes, avec des dépassements d’heures fréquents pour compenser. Certains salariés finissent parfois leur journée à une heure du matin. “Ils sont épuisés, et on peine à recruter”, ajoute le cégétiste. Sauf que les heures supplémentaires ne sont pas payées. Les cadres ont donc rédigé un texte avec des propositions concrètes de réorganisation à leur direction, pour améliorer le pilotage de leur mission et avoir plus de visibilité sur les places disponibles en foyer d’accueil pour les mineurs. Ils ont également demandé un audit externe du service. Demande qui a reçu “un accord de principe de la direction” selon Benjamin Karchen, mais qui n’a toujours pas eu lieu.

A la place, la direction a proposé de faire venir un coach pour permettre une meilleure organisation. De quoi faire enrager les cadres, qui se sont donc mis en grève.

“Des cadres qui soutiennent leurs salariés”

“D’habitude, la CGT n’est pas connue pour sa proximité avec les cadres, mais là, on est le seul syndicat parmi les quatre présents au Département à soutenir la grève, car des cadres qui tiennent des revendications pour l’ensemble de leurs équipes, on ne peut que soutenir !”, souligne Benjamin Karchen.



En effet, ils ont soumis quatre revendications principales à leur direction pour une sortie de crise : que toutes les heures supplémentaires faites par les cadres et leurs équipes (assistantes, éducateurs…) soient payées, la tenue d’un audit externe sur le pilotage de leur service et l’annulation du coaching proposé par la direction, l’ouverture de places en foyer pour les enfants et que toutes leurs assistantes soient payées de la même manière en se calant sur le salaire le plus haut. Car les assistantes des cadres sont des fonctionnaires de catégories C ou B, qui font la même mission, mais qui n’ont pas la même paie en raison de la différence d’échelon.

“On a plein d’autres revendications, mais on s’est concentré sur ces quatre là”, énumère le représentant CGT. Parmi elles, une prime actant la reconnaissance de la dégradation des conditions de travail des agents, et que ces agents aient une prime de remplacement quand ils remplacent un collègue absent, prime jusque là réservée uniquement aux cadres.

A 15 h 30 ce mardi, une délégation a été reçue par la direction. Benjamin Karchen en faisait partie. “Ils nous ont dit que notre collectivité faisait déjà énormément d’efforts pour cette mission de protection de l’enfance. Ils ont raison, ils ont crée des postes, et les assistantes ont vu leurs salaires augmentés en 2022. Mais on n’est pas du tout sur les mêmes temporalités. Ils nous disent d’être patients, que 34 places de foyers supplémentaires vont être ouvertes en avril. Mais 34 places dans deux mois, alors qu’il y a 300 décisions de justice non exécutées fautes de places, c’est largement insuffisant. Et en attendant, il faut payer toutes nos heures”, décrit le délégué CGT.

En tout cas, la mobilisation est partie pour durer, ce jeudi, les équipes de la protection de l’enfance se retrouveront en assemblée générale pour décider des prochaines journées d’actions, et prévoient déjà une campagne de communication pour alerter sur leurs conditions de travail, et surtout, sur le sort de ces enfants qui subissent selon eux, ce manque de moyens.

