Montpellier : grève inédite pour la police de l’environnement

Les agents de l’office National de la biodiversité étaient mobilisés ce vendredi 31 janvier, pour dénoncer les propos du premier ministre François Bayrou, qui avait qualifié de « faute » et « d’humiliation » le fait que les agents soient armés de manière ostensible en exerçant leur mission de police de l’environnement dans les exploitations agricoles, dans un contexte de tensions avec les agriculteurs

Une manifestation de flics, c’est déjà peu commun, mais une manifestation de la police de l’environnement, voilà quelque chose d’inédit dans la jeune histoire de l’office National de la biodiversité, créé en 2020. Depuis la mi-janvier, les agents de cet organisme public, chargés de faire respecter les règles en matière d’usage des pesticides, d’arrachage de haies ou de respect des arrêtés sécheresse, mais aussi de contrôler les chasseurs, de lutter contre le braconnage ou le trafic d’espèces protégées, ont déjà engagé leur droit de retrait sur leurs missions de police de l’environnement dans les exploitations agricoles, ne s’y sentant plus en sécurité. L’OFB dénonce plus de 80 actions de syndicats agricoles en un an visant les antennes de l’organisme.

“On est là pour demander le soutien des pouvoirs publics, du premier ministre, et surtout, on veut etre protégés”, explique Arnaud Augé-Sabatier, porte parole de l’intersyndicale (FO, UNSA, CGT, SNE-FSU, DA-CGC) dans l’Hérault, pendant que ses collègues, en uniforme gris, tendent des banderoles devant la préfecture. C’est François Bayrou qui a mis le feu aux poudres, en parlant d’“humiliation” et de “faute” à propos de certaines inspections d’agents de l’OFB dans des exploitations agricoles, évoquant “une arme à la ceinture dans une ferme déjà mise à cran par la crise”.

La question de l’armement

Car si ces policiers sont sous tutelle du ministère de la transition écologique et du ministère de l’agriculture, et non du ministère de l’intérieur, ils sont néanmoins armés. “On en a besoin pour la légitime défense, parfois, quand on intervient auprès des chasseurs ou pour du braconnage”, explique Arnaud Augé-Sabatier.”On porte l’arme de poing, le bâton télescopique et les menottes à la ceinture, mais pour les agriculteurs, le gouvernement veut qu’on les porte sous l’uniforme, cachés. Cela relève une différenciation de traitement envers les gens. Nous, on préférerait les avoir à la ceinture par securité. Là, il est question de nous équiper de caméras-piétons, imaginez, c’est vraiment pas pratique pour attraper son arme si elle est rangée de manière discrète…”

Il dénonce aussi des menaces de coupes budgétaires, avec l’éventuelle suppression de 25 équivalents temps plein. Une délégation à été reçue par le préfet de l’Hérault.

La polémique a néanmoins de quoi étonner : depuis quelques années, les gouvernements successifs sont pourtant très à l’écoute des revendications policières, notamment concernant l’armement. Il est donc surprenant de constater que les conservateurs et réactionnaires qui hurlent dès qu’un policier est ciblé par des manifestants contre la vie chère, contre les réformes néolibérales ou pour défendre la propriété privée sous toutes ses formes, abandonnent les mêmes policiers lorsque ceux-ci ne défendent plus la capital, mais l’environnement…

