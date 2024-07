Montpellier : la Carmagnole a obtenu un délai au tribunal pour préparer son déménagement

Alors qu’ils occupent leur local sans bail depuis le 29 février, les coopérateurs du bar associatif militant situé dans le quartier Figuerolles ont obtenu un délai après leur procès du 20 juin pour rester dans les lieux actuels le temps d’aménager leur futur local, à quelques dizaines de mètres du précédent

Le tribunal a tranché : les coopérateurs de la Carmagnole pourront bénéficier d’un délai afin de réaliser les travaux dans leur prochain local, situé rue de La Palissade, à quelques dizaines de mètres du précédent. Le 20 juin dernier, ils étaient en procès, intenté par les propriétaires des murs situés rue Haguenot. En effet, les militants occupaient la Carmagnole sans bail depuis le 29 février dernier. Une décision rendue le 9 juillet leur donne quelques mois de répit afin de préparer au mieux leur déménagement.



Un ancien local du parti communiste

Les coopérateurs devraient s’installer dans leur nouveau local début décembre., “C’est l’ancien local du parti communiste”, précisait Boris Chenaud, l’un des membres de la Carmagnole, lors d’une conférence de presse le 18 juin dernier. “Le bail dure douze ans, soit juin 2036, les cent ans du premier front populaire !” Au-delà du symbole, la date laisse le temps de se projeter. “Nous avons environ 80 000 euros de travaux à refaire, notamment pour l’insonorisation. On compte également installer un studio-audiovisuel, autant pour retransmettre les débats qui ont lieu chez nous que pour des syndicats ou collectifs militants qui en auraient besoin. On va relancer une campagne d’adhésion de coopérateurs pour la saison 2 de la Carmagnole”, se réjouissait Francis Viguié, autre responsable du lieu, qui ajoutait que des dons défiscalisés peuvent être faits pour aider la structure. “Et dans le contexte actuel, nous avons besoin de lieux comme celui-ci pour débattre et s’organiser.”

