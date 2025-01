Montpellier : la manif pro-Palestine rejoint le commissariat où 5 écolos sont en garde à vue

Une nouvelle manifestation pour la Palestine a eu lieu ce samedi 11 janvier dans le centre de Montpellier. Le cortège a fini par rejoindre le commissariat central, où cinq militant.es écologistes sont en garde à vue pour une action de désobéissance civile.

Comme à l’accoutumée, environ deux cent manifestant.es pro-Palestine se sont retrouvé.es sur la place de la Comédie dès 14h ce samedi 11 janvier. Déclaré par une vingtaine d’organisations, le défilé du jour s’est à nouveau retrouvé sur la Comédie après son habituel tour de ville. À noter la présence de quelques militant.es indépendantistes kanak.

Vers 16h, une centaine de personnes ont pris la direction du commissariat central, où cinq militant.es écologistes sont en garde à vue depuis la nuit du 10 au 11 janvier, accsé.es de « dégradation de véhicules en réunion » suite à une action de désobéissance civile. Après une heure, le gros des soutiens se sont dispersé.es, quelques écologistes restant sur place.

MAJ 21h30 : quatre des cinq interpellé.es sont sorti.es de garde à vue avec une convocation au tribunal en avril, la dernière devrait sortir demain. D’autres écologistes se rassembleront demain devant le commissariat central pour l’accueillir, au 206 rue du Comté de Melgueil.

