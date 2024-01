Montpellier : le Dièze accueille Zemmour ce mardi, par “ouverture d’esprit”

La salle de concert montpelliéraine, privatisable pour des évènements, va accueillir une réunion publique du parti Reconquête ce mardi 23 janvier. Un choix justifié selon le lieu par nécessité financière pour la salle autant que par “ouverture d’esprit”

Après avoir accueilli en ses murs des grands noms de la techno comme Jeff Mills ou des membres des légendaires Spiral Tribe, pionniers des free parties en Europe, le Dièze Warehouse, salle de concert qui se décrit comme un “nightclub alliant culture, convivialité, échanges et mixité” située avenue du marché Gare, va radicalement changer d’ambiance ce mardi 23 janvier en recevant… Eric Zemmour. Le polémiste d’extrême-droite et ancien candidat à la présidentielle de 2022 se serait-il pris d’un amour récent pour les musiques électroniques ?



Midi Libre évoque une “galette des rois” avec ses militants et sympathisants et parle de 450 personnes attendues dans une salle “pas connu pour pour accueillir des meetings politiques“. Ironie du calendrier, Eric Zemmour, condamné en septembre dernier pour injure homophobe et en guerre contre ce qu’il appelle les “mouvements wokiste”, occupera le Dièze quelques jours avant… une soirée techno queer “no gender” organisée par le collectif “LGBTQ “techno queer punk” Lyonnais TFIF Events et prévue le samedi 27 janvier. Pas sûr qu’il appréciait l’évènement, et inversement…

Contacté par la rédaction à ce propos, le service réservation du Dièze nous a répondu : “Le Dieze est un espace disponible à la location pour les entreprises ,les organisateurs de spectacles ,les meetings …. Nous sommes entièrement privé nous ne bénéficions d’aucune subvention, ni de subsides publics. Nous avons accueilli ,toutes les tendances politiques présentes aux diverses élections [le lieu a en effet accueilli Gabriel Attal lors de la dernière présidentielle, NDLR] ,ce qui montrent (sic*) que nous ne sommes pas comme une certaine presse ,partisans. De plus nous louons à tout types d’organisation du salon du vin bio , à l’organisation de la marche des fiertés … ce qui prouve une ouverture d’esprit que certains semblent sous couvert journalistique mettre en question. Nous n’avons pas de temps à perdre en palabres inutiles.”

Bref, le grand écart n’est visiblement pas réservé à Jean-Claude Van Damne. Les habitué·e·s du Dièze subissant les violences de l’extrême-droite (racisme, homophobie…) apprécieront sans doute cette “ouverture d’esprit” à sa juste valeur…

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON