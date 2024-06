Montpellier : le lycée Clemenceau bloqué en soutien à la Palestine

Ce jeudi 6 juin au matin, le collège-lycée Clemenceau était bloqué par des élèves. Ils demandent un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l’État Palestinien

Au milieu des travaux de la ligne 5 de tramway, des lycéens s’activent. Ils sont devant leur établissement, le collège-lycée Clemenceau depuis 6 h 30 ce jeudi matin. Des poubelles, sur lesquelles flotte un drapeau palestinien, s’entassent devant l’entrée, où ils filtrent les entrées. Deux lycéennes de première, qui préfèrent rester anonymes, racontent, keffieh sur la tête ou autour des épaules : “Nous sommes là pour demander le cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance d’un État palestinien. Nous avons une pensée pour tous les morts et nous demandons la reconnaissance du génocide du peuple palestinien. On laisse rentrer les collégiens et les terminales qui passent le bac, on ne veut pénaliser personne, on est juste là pour faire entendre notre voix et pour informer les gens avec des tracts.”

La mobilisation, décidée sur les réseaux sociaux par un groupe informel d’une “centaine de personnes”, a germé après l’attaque par l’armée Israélienne d’un camp de réfugiés à Rafah, qui a “beaucoup choqué”. “On ne s’est pas mobilisés avant, car il y avait une ambiguïté avec le contexte actuel. On avait peur qu’on nous prenne pour des soutiens du Hamas ou des antisémites, ce qui n’est pas du tout le cas. Ce n’est pas une question d’ethnie ou de religion, juste d’humanité”, explique l’une des adolescentes, qui participe régulièrement aux manifestations de soutien au peuple palestinien le samedi.

Du côté de l’administration on l’assure, la mobilisation est pacifique et n’entrave pas le bon fonctionnement de l’établissement. Les lycéens ont prévu de lever le barrage filtrant à midi.

Nos articles sont gratuits car nous pensons que la presse indépendante doit être accessible à toutes et tous. Pourtant, produire une information engagée et de qualité nécessite du temps et de l’argent, surtout quand on refuse d’être aux ordres de Bolloré et de ses amis… Pourvu que ça dure ! Ça tombe bien, ça ne tient qu’à vous : JE M'ABONNE AU JOURNAL JE FAIS UN DON