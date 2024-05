Montpellier : le lycée Joffre bloqué pour dénoncer le génocide en Palestine

Ce jeudi 16 mai, des élèves du lycée Joffre à Montpellier ont décidé de bloquer leur établissement en soutien au peuple palestinien. Ils demandent un cessez-le-feu

Vers 7 h 30 ce jeudi 16 mai, sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle à Montpellier, devant la passerelle qui mène au lycée Joffre, des élèves préviennent : “Si vous êtes en prépa et que vous avez un examen aujourd’hui, sortez vos convocations, sinon, il n’y aura pas cours aujourd’hui.”

Devant l’établissement, des poubelles bloquent l’entrée et des drapeaux palestiniens flottent dans les airs. Au sol, un tag “Stop au génocide” est inscrit à la bombe. Aloïs, élève en terminale au lycée Joffre, explique : “Aujourd’hui les prépas passent un concours, on les laisse passer car c’est leur avenir qui est en jeu, mais sinon, on bloque.”

La mobilisation, partie d’un petit groupe de lycéens, a commencé dès 6 h 30. “On a pas pu se mobiliser avant par manque d’organisation, là ça s’est décidé via les réseaux sociaux. Le proviseur est au courant, et il n’y a pas de conflit. On se mobilise pour demander la fin du génocide, un cessez-le-feu, un arrêt de la colonisation et une solution à deux États comme préliminaire à la construction, dans l’idéal, d’un État unique bi-national. On exige aussi la fin des liens de la France avec les entreprises et universités Israéliennes”, continue Aloïs.

Anis, étudiant en géo-politique au lycée Joffre, complète : “Je m’intéresse beaucoup aux enjeux internationaux, en cours, on a fait un chapitre entier sur l’histoire de la Palestine et ça me fend le cœur de voir ce pays détruit car ça détruit aussi tous nos enseignements. On a un génocide sous les yeux en live sur Instagram, on ne peut pas rester sans rien faire.”

Les lycéens prévoient d’envoyer une délégation à la faculté Paul-Valéry, qui va elle aussi se mobiliser cet après-midi contre le génocide palestinien, et selon nos informations, il n’est pas impossible que d’autres lycées montpelliérains rejoignent également la mobilisation dans les prochains jours.

