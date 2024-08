Montpellier : les soutiens à la Palestine dénoncent une “instrumentalisation de l’antisémitisme”

A la suite de l’attentat contre la synagogue de la Grande-Motte, plus de 1 000 personnes se sont réunies à Montpellier le 27 août contre l’antisémitisme. Le préfet de l’Hérault a, au cours du rassemblement, annoncé qu’il continuerait d’interdire les rassemblements pro-palestiniens du samedi. Plusieurs associations dénoncent un “amalgame” entre soutien à la Palestine et antisémitisme

Ils étaient un millier, le 27 août à Montpellier, pour dénoncer l’antisémitisme à la suite d’un attentat ayant eu lieu devant la synagogue de la Grande-Motte le 24 août dernier. L’auteur présumé a été aperçu portant un keffieh et un drapeau palestinien.

Un parterre d’écharpes tricolores était donc présent sur la Place de la Comédie, allant du parti socialiste (Michaël Delafosse, maire de Montpellier ou la présidente de région Carole Delga, huée par la foule au moment où elle a évoqué le camp d’extermination d’Auschwitz et « ce que l’ignominie des régimes fascistes et nazis issus des idées d’extrême droite peuvent produire ») à l’extrême droite avec le maire de Béziers Robert Ménard. Perla Danan, représentante locale du CRIF (Conseil Représentatif des institutions juives de France) -qui avait été vue en train de faire une accolade amicale à une candidate Reconquête aux législatives convoquée au tribunal pour appel à la haine lors du procès d’un militant décolonial– était également présente.

Lors du rassemblement, un message a émergé : pas question d’importer le conflit israélo-palestinien en France. A propos des manifestations de soutien à la Palestine, François-Xavier Lauch, préfet de l’Hérault, a martelé :“Je n’accepte pas les insultes et ces récupérations de conflits internationaux. Je vais continuer les interdictions, et tant pis si je n’ai pas gain de cause devant les tribunaux administratifs.”

Interdiction qu’il a d’ailleurs prononcé ce samedi 24 août à la suite de l’attaque de la synagogue, contre un rassemblement prévu sur la place de la Comédie qui devait se tenir en fin d’après-midi. Les organisateurs avaient alors dénoncé un ““amalgame pour tenter de faire taire les voix qui s’élèvent contre le génocide palestinien à Gaza. […] Comme cela a été expliqué à de nombreuses reprises par plusieurs organisations : tous ceux qui cherchent à transformer les problèmes politiques de colonisation en problèmes qui opposeraient de supposées communautés religieuses ne font qu’alimenter le racisme et l’antisémitisme dans notre pays.“

Le président national du Crif, Yonathan Arafi, a même évoqué “les entrepreneurs de la haine de BDS” (association non-violente de soutien au peuple palestinien) qui “stigmatisent les Français juifs”.



“Prétexte pour soutenir le génocide”

Ce mardi 28 août, la Libre Pensée, association très active dans les manifestations de soutien à la Palestine sur Montpellier, a dénoncé dans un communiqué le fait que, selon eux, “toutes les organisations ayant dénoncé le génocide en Palestine sont interdites de participation au rassemblement de ce soir « contre l’antisémitisme » appelé par le CRIF et le PS. Cela a l’avantage d’être clair : ce rassemblement est donc un prétexte pour soutenir le génocide en cours et rien d’autre. L’instrumentalisation de l’antisémitisme ne trompe plus personne.”

Pour l’Union Juive Française pour la Paix, (UJFP) “Certains, comme le CRIF, refusent qu’on « importe le conflit israélo-palestinien » en France, mais leur discours, en réalité, justifie le génocide de Gaza et amalgame le soutien au peuple palestinien à de l’antisémitisme, s’en prenant violemment à la gauche anticoloniale. Leur attitude, qui favorise l’identification Juifs = Israéliens, met en danger les Juif.ve.s de France et les Juif.ve.s qui, de par le monde, se prononcent de plus en plus contre ce génocide, comme en témoigne l’Appel juif international, lancé le 22 août 2024. De plus, l’instrumentalisation de la lutte contre l’antisémitisme pour cibler les Musulmans est une politique gouvernementale qui n’aide en rien les Juifs, bien au contraire.”

Concernant les interdictions de rassemblement en soutien à la Palestine sur Montpellier, nul doute que les associations engagées sur le terrain contesteront les arrêtés au Tribunal Administratif.

