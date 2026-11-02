Montpellier : les vacances n’ont pas calmé la colère lycéenne, nouveaux blocages ce lundi

Ce lundi 2 novembre, des lycéens ont tenté de bloquer plusieurs établissements montpelliérains pour continuer le mouvement lancé début octobre. La police est intervenue à Jules-Guesde et au lycée Jean-Monnet, où l’infirmière de l’établissement a été interpellée

Les vacances scolaires et les annonces du gouvernement n’ont visiblement pas éteint la colère lycéenne. Andréa, lycéenne à Clemenceau, l’annonçait dès vendredi 30 octobre, lors d’une conférence de presse des syndicats FO de l’éducation : « On compte bien se mobiliser à la rentrée, même si on ne sait pas encore sous quelle forme. En tout cas, nous serons là le 5 novembre. »

Lundi 26 octobre, le gouvernement de Sébastien Lecornu a pourtant sorti son plan pour calmer les lycées : classes de seconde plafonnées à 28 élèves dès 2027 dans la moitié des lycées les moins favorisés, puis dans tous les lycées publics en 2028, 500 postes d’enseignants et 500 postes de psychologues, infirmiers et assistants sociaux, et la fin annoncée de Parcoursup. Mercredi 29, Emmanuel Macron, invité d’HugoDécrypte, a appelé les jeunes à lever les blocus et à retourner en cours lundi.

Andréa n’est pas convaincue.« Les mesures qu’on a obtenues sont dérisoires et inadmissibles. Quand Emmanuel Macron a parlé à la télé, on l’a pris comme un affront : il veut calmer le mouvement, pas améliorer nos conditions d’études. On a des classes à 38 degrés, pas assez de chaises ni de tables pour tout le monde. On nous parle de 28 élèves maximum en seconde, d’accord, mais en première et en terminale, on fait comment ? »

Ce lundi 2 novembre, plusieurs établissements scolaires montpelliérains sont bloqués. Au lycée Clémenceau, une banderole “lycée en colère” flotte devant l’entrée, alors qu’une soixantaine de lycéens s’amassent devant l’établissement, refusant de reprendre les cours. Même chose à Jules-Guesde, où la police est passée pour mettre fin au blocus. Les lycées Joffre et Monnet sont également mobilisés. A Jean-Monnet, la police a fait usage de gaz lacrymogène et aurait procédé à des interpellations, dont l’infirmière scolaire, accusée d’outrage.



Montpellier devant le lycée Jean Monnet ce matin ! Tout va bien en macronie : lycéens comme personnels sont réprimés Stop à la répression ! https://t.co/GT123liSXM — Alban Desoutter (@DesoutterA7358) November 2, 2026

Du côté des facs, des assemblées générales sont prévues ce lundi pour décider des suites de la mobilisation, alors que l’université Paul-Valéry et la faculté d’éducation étaient bloquées ce matin : rendez-vous à 12h devant le batiment 36 de la fac de sciences, et à 14h devant l’atrium de l’université Paul-Valéry.

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