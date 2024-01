Montpellier : opposant·es à la loi Immigration et soutiens à Gaza marcheront ensemble ce dimanche

Ce dimanche 14 janvier, les opposant.e.s à la loi Immigration et les soutiens au peuple gazaoui feront manifestation commune. Rendez-vous est donné à 15 heures à Plan Cabanes



Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation en soutien aux habitant·es de la bande Gaza était programmée pour ce samedi 13 janvier, et qu’une partie des 400 collectifs de sans-papiers, associations, organisations politiques et syndicales opposées à la loi Immigration appelle à descendre dans la rue le lendemain, certaines forces du mouvement social montpelliérain ont initié une fusion locale des deux mobilisations. « Une manifestation, deux cortèges […] contre l’impérialisme et le racisme. », peut-on lire sur le texte d’appel.

Sont mises en avant les valeurs et pratiques racistes communes aux deux problématiques, lesquelles justifient à la fois la colonisation de la Palestine par Israël et les privations de droit pour les étrangèr·es, souvent issu·es de l’ancien empire colonial, en France.

La loi Asile et Immigration, adoptée le 19 décembre 2023 à l’Assemblée Nationale, fait particulièrement polémique pour sa reprise de nombreux points du programme du RN, notamment en matière de « préférence nationale ».

Comme le dénoncent les organisateurs de la manif montpelliéraine du 14, « elle restreint le droit au séjour, accentue considérablement la répression, s’attaque au droit d’asile, au droit du sol, aux étrangers malades, aux étudiants non européens, au regroupement familial. L’attaque contre l’hébergement d’urgence, le durcissement de l’accès aux prestations sociales dont les allocations familiales et les aides aux logements vont jeter des familles à la rue ou dans les bras de marchands de sommeil, particulièrement les femmes migrantes. »

Entre autres méfaits, elle introduit un nouveau critère de préférence nationale en exigeant des conditions de présence en France (cinq ans) ou de travail (30 fiches de paie) pour avoir accès aux allocations familiales et aux aides au logement. Elle met aussi fin à l’automaticité du droit du sol pour les personnes nées en France de parents étrangers, censées acquérir la nationalité française automatiquement à leur majorité. Pour plus de détails, vous pouvez lire cet article de Rapports de Force.

Une nouvelle mobilisation contre la loi Asile et Immigration aura lieu le 21 janvier, avant que la loi ne passe devant le Conseil Constitutionnel le 25. Certains articles devraient y être censurés. Certaines des organisations mobilisées n’appellent qu’à une des deux journées, pour des raisons de calendrier.

