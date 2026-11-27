Depuis l’épisode Cévenol du 20 octobre, les locataires de la résidence ACM le Mirage, construite il y a deux ans et située à Port-Marianne, sont en panne d’ascenseur. Ce vendredi 27 novembre, ils sont allé au siège du bailleur social de la Métropole pour demander des réponses. Certains locataires en situation de handicap ne sont plus sortis de chez eux depuis un mois et sept jours

“Nous ne partirons pas d’ici sans avoir été reçus”, lance Kaïna, une locataire de la résidence du Mirage, à l’accueil du siège d’Altemed, le principal bailleur social de la Métropole de Montpellier. Depuis l’épisode Cévenol du 20 octobre dernier, qui a inondé le sous-sol de la résidence située dans le quartier Port-Marianne et construite il y a deux ans, l’ascenseur est en panne.

Ce vendredi 27 octobre, ils sont une dizaine à être venu alerter leur bailleur, après des courriers recommandés restés selon eux sans réponse. Pour les habitants de cet immeuble de neuf étages, abritant 50 logements, c’est un calvaire. “Mon fils Ayoub est handicapé et en fauteuil roulant, cela fait un mois et sept jours qu’il n’est pas sorti de l’appartement”, décrit Hakima, une habitante de la résidence. “On a du annuler des rendez-vous médicaux et des séances de kiné.”

Pour Kaïna, qui souffre d’une sclérose en plaques, ce sont les courses qui posent désormais problème. “On nous a dit d’appeler la protection civile pour monter nos sacs de courses, mais il faut les prévenir 48h en amont, ce n’est pas pratique.” Mohammed, lui, fait preuve d’humour pour cacher son agacement. “On a pas intérêt à oublier la baguette de pain, sinon on ne redescend pas ! Le problème, c’est qu’on n’a ni réponses, ni interlocuteur, ni information, on est obligé de venir jusqu’au siège, c’est malheureux de devoir en arriver là.”Les locataires demandent une baisse de charges, une aide pour les personnes en situation de handicap, et surtout, une réparation au plus vite de leur ascenseur, dans quoi ils menacent d’entamer une procédure de consignation des loyers.

Du côté d’Altemed, on rétorque que 17 ascenseurs sont en panne dans le secteur Port-Marianne depuis les inondations du mois d’octobre, et que les pièces pour réparer celui de la résidence Mirage ont été commandées auprès du prestataire du bailleur, lui-même débordé par les demandes en raison des spécificités techniques de chaque ascenseur. D’ici là, Kaïna et les habitants de la résidence comptent maintenir la pression. “On est prêts à engager huissiers et avocats pour que le dossier avance”, affirment-ils.

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