Ce jeudi 26 novembre, l’association Solidarité Partagée, qui ouvre des lieux d’accueil pour des familles sans logement, a organisé un rassemblement devant un ancien centre d’hébergement d’urgence laissé vide depuis quelques mois pour demander sa réquisition en vue de l’hiver qui arrive

Ils étaient une vingtaine ce jeudi 26 novembre, dans le froid, devant le 325 avenue des Droits-de-l’Homme. Derrière eux se trouve l’ancien centre d’hébergement d’urgence des Rives du Lez, vide depuis quelques mois.

Un bâtiment qui a déjà servi

Le centre avait ouvert en avril 2020, pendant le premier confinement. Géré par l’association Gammes, il accueillait jusqu’à 90 personnes par nuit, orientées par le 115. Pendant des années, il n’a tenu que grâce à des arrêtés de réquisition de la préfecture. Le propriétaire de l’époque, le Centre national de la fonction publique territoriale, voulait récupérer le bâtiment. À l’automne 2024, la préfecture avait encore prolongé la réquisition jusqu’au 31 mars 2025. D’après l’association Solidarité Partagée, qui organise le rassemblement, le bâtiment appartient aujourd’hui au bailleur social ACM Habitat.

« Cela fait huit ans que notre association ouvre des lieux d’accueil pour des familles sans logement », explique Samuel Forest, président de Solidarité Partagée. Depuis trois semaines, l’association se rassemble tous les soirs devant la mairie. Elle demande un hébergement pour six familles à la rue qu’elle accompagne, soit 25 personnes. Cette fois, Samuel Forest a choisi de demander avant d’agir : « D’habitude, je ne demande pas l’autorisation pour ouvrir des lieux, mais aujourd’hui, il faut mettre la mairie dos au mur. »

Il avance d’abord un argument financier. « La Ville paye un vigile pour surveiller ce bâtiment, alors qu’on pourrait l’ouvrir pour mettre des familles à l’abri, ça coûterait beaucoup moins cher », affirme-t-il. Le lieu ayant déjà servi à l’hébergement d’urgence, « il n’y aurait donc pas de travaux à faire », selon lui.

Antoine Bertrand, élu insoumis d’opposition à la Ville et à la Métropole, était présent. « Cela fait des semaines qu’on demande des solutions à la mairie, on n’obtient que des fins de non-recevoir », déplore-t-il. Il annonce pour début janvier une « commission d’enquête municipale sur la crise du logement ». Celle-ci devrait auditionner les bailleurs publics et les associations « pour faire la lumière sur cette crise ».

Un 115 saturé

En septembre 2026, le SIAO de l’Hérault, qui gère le 115, affichait un taux de demandes non pourvues de 83,6 % par jour. En 2025, le numéro d’urgence a reçu 154 342 appels, et 86 % des demandes d’hébergement n’ont pas trouvé de solution immédiate. Sa directrice, Elsa Melon, parlait mi-octobre de 420 appels par jour en moyenne pour trois mises à l’abri quotidiennes. En juin, le SIAO comptait 133 enfants en famille à la rue ou dans des hébergements très précaires. Au moins 19 personnes sont mortes à la rue dans le département en 2025, et 12 entre janvier et juillet 2026. L’enveloppe « veille sociale » de 2026 recule de 16 %. L’Hérault compte 1,4 place d’urgence hors hôtel pour 1 000 adultes, contre 3 en moyenne nationale.

Le dernier recensement local remonte à mai 2023. Lors de la Nuit de la solidarité, au moins 2 794 personnes sans domicile avaient été comptées dans la métropole. Environ 350 d’entre elles dormaient chaque nuit dans la rue, d’après une question écrite de la députée LFI Nathalie Oziol. Au niveau national, 2 355 enfants sont restés sans solution après l’appel de leurs parents au 115 dans la nuit du 18 au 19 août 2026.

Il y a un an, Solidarité Partagée se retrouvait déjà devant l’hôtel de ville. Après l’expulsion d’un squat qu’elle avait ouvert, des familles avaient dormi plusieurs nuits devant la mairie. La municipalité refusait alors d’ouvrir un gymnase, de peur « d’officialiser un squat ».

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