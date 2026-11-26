Ce jeudi 26 novembre, pour la journée nationale de mobilisation dans l’enseignement supérieur et la recherche, environ 300 personnes ont sillonné les campus montpelliérains pour appeler à débrayer. À Paul-Valéry, que sa présidente a fermée jusqu’au 7 décembre, la colère ne retombe pas. Le lycée Clemenceau était aussi bloqué ce matin



Ils sont en salle de TP, en blouse blanche, les yeux rivés sur des microscopes. A la fenêtre, le cortège, qui déambule en fac de sciences, ralentit et leur fait signe de les rejoindre. Ce jeudi 26 novembre, environ 300 personnes sont parties de la fac de sciences pour faire le tour des campus de Montpellier. Le but : convaincre étudiants et personnels de cesser le travail, bâtiment après bâtiment.

« On se saisit de cette date nationale pour essayer localement d’appeler à débrayer sur les campus », explique Yann Leredde, enseignant-chercheur à la fac de sciences et militant au Snesup-FSU. Pourquoi les campus plutôt que le centre-ville ? « Les étudiants en ont marre de se faire gazer sur la Comédie, donc on cherche à faire autre chose. Tant qu’on est sur le campus de l’université de Montpellier, c’est le président de l’université qui décide s’il envoie la police. »

Dans un communiqué national publié le 23 novembre, dix-huit organisations appellent à une « nouvelle journée d’action », du Snesup-FSU à la FAGE en passant par la CGT, FO, SUD, l’Unef et l’Union étudiante. Leur constat : après des semaines de mobilisation, le gouvernement a concédé 15 000 places dans l’enseignement supérieur, dont 10 000 en BTS, 4 000 en IUT et 1 000 en licence accès santé. Pour l’intersyndicale, on est loin du compte : Parcoursup a perdu plus de 53 000 places en deux ans, alors que 10 000 bébés de plus sont nés en 2008 qu’en 2007.

L’intersyndicale demande 150 000 places pour que les bacheliers puissent entrer dans la filière de leur choix. Elle veut aussi l’abrogation de Parcoursup et de Mon Master, ainsi que la fin des frais d’inscription différenciés pour les étudiants extracommunautaires. Elle réclame encore un plan pluriannuel de recrutements avec titularisation des contractuels, des bourses indexées sur l’inflation et des salaires revus à la hausse. Selon le texte, les agents publics ont perdu plus de 16 % de pouvoir d’achat depuis 2017.

Au CNRS, la tutelle de Bercy

Patrick Schevin travaille au CNRS et milite à Sud Recherche. « Le CNRS va passer sous la tutelle de Bercy. Localement, ça veut dire des non-renouvellements de CDD », explique-t-il. Le 16 novembre, à la veille de la manifestation interprofessionnelle, il disait déjà audans nos colonnes : « Les fonctionnaires sont vus uniquement comme un coût, le gouvernement ne nous a absolument rien proposé. » Au niveau national, le SNCS-FSU dénonce lui aussi cette mise sous tutelle.

Paul-Valéry fermée jusqu’au 7 décembre

L’université Paul-Valéry restera fermée jusqu’au 7 décembre. La présidente, Anne Fraïsse, l’a décidé par un arrêté du 24 novembre. Un premier arrêté, pris le 17 novembre, avait déjà fermé l’université jusqu’au 23.Le lundi 23 novembre, jour de la réouverture, La police est rentrée sur le campus vers 7 h 15. Les CRS et des agents de la BAC ont interpellé des étudiants qui tentaient de bloquer à nouveau l’université. Le Poing a compté treize interpellations, les personnels mobilisés en recensent quatorze. Anne Fraïsse nous a confirmé avoir appelé la police à l’avance. Elle a justifié sa décision ainsi : « Les étudiants mobilisés ne veulent plus négocier. »

Tom milite au Syndicat de combat universitaire de Montpellier (SCUM). « Les examens vont donc se passer en distanciel. L’organisation risque d’être catastrophique, et cela risque de poser un problème d’inégalité entre les étudiants bien équipés numériquement et les autres. Au lieu de répondre à nos revendications nationales et locales, sur la lutte contre la sélection à l’université ou le refus des frais d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers, elle nous envoie la police. Et quand on demande sa démission, elle ferme la fac. » Lancée le 23 novembre, la pétition qui réclame la démission de la présidente a dépassé les mille signatures le soir même.

Dans un communiqué, les personnels mobilisés de Paul-Valéry contestent la version de la présidence. Ils rappellent que le mouvement a commencé le 1er octobre et reprochent à la direction de n’avoir répondu que par « des réponses expéditives par simple mail ». Selon eux, la nouvelle fermeture fait partie d’une stratégie coordonnée avec la préfecture « pour étouffer le mouvement ». Ils demandent à la présidente de rouvrir les discussions avec les étudiants.

Au lycée Clemenceau, blocage et interpellation

Le lycée Clemenceau était bloqué ce jeudi matin. D’après Andréa, une élève de l’établissement, un lycéen a été interpellé après avoir transporté une poubelle. « On ne bloque plus tous les jours, mais on respecte les dates fixées par la coordination nationale lycéenne, qui correspondent aux journées de mobilisation comme celle-ci. »

Le 13 novembre, les ministres de l’Intérieur et de l’Éducation nationale, Laurent Nuñez et Édouard Geffray, ont envoyé un télégramme aux préfets et aux recteurs. Selon ce texte, le mouvement lycéen « a muté » depuis le 2 novembre, date de la rentrée des vacances. Les blocages seraient désormais « déconnectés de toute revendication ». Les ministres demandent « l’interpellation systématique des fauteurs de troubles ». Ils réclament aussi une procédure disciplinaire contre tout élève qui participe à un blocage, même devant un autre lycée que le sien.

« C’est faux, on a des revendications », répond Andréa. « On nous a parlé de profs remplaçants pour pallier le manque, mais on ne les a toujours pas vus. » Début octobre, Édouard Geffray avait annoncé sur TF1 l’arrivée de 3 000 remplaçants dans les lycées les plus en difficulté. Andréa ajoute une nouvelle demande : « Une de nos revendications désormais, c’est aussi l’arrêt des poursuites judiciaires et disciplinaires pour nos camarades mobilisés. »

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