À la veille de la journée de grève nationale du mardi 17 novembre, l’intersyndicale de l’Hérault (CGT, FO fonction publique, UNSA, FSU, Solidaires et la CFDT) a tenu une conférence de presse ce lundi. Les syndicats réclament des hausses de salaires et du point d’indice. À Montpellier, ils veulent finir sur la place de la Comédie, si la préfecture le permet

Rendez-vous est donné mardi 17 novembre à 14 heures place Zeus, à Montpellier, pour un cortège qui doit se terminer sur la Comédie, sous réserve que la préfecture n’interdise pas l’accès au centre-ville. Sept autres rassemblements sont prévus dans le département.

Le 5 novembre sert de référence à tout le monde. Ce jour-là, la CGT a revendiqué près de 1,6 million de manifestants en France, quand le ministère de l’Intérieur en comptait 575 000. À Montpellier, environ 10 000 personnes avaient défilé sous le déluge.

« On n’avait pas vu ça depuis la réforme des retraites en 2023 », estime Mathieu Guy, de l’union départementale CGT. « Le contexte est néanmoins différent. En 2023, on se battait pour la défense de nos retraites. Là, on se bat pour demander quelque chose en plus : la hausse des salaires pour les salariés du privé et celle du point d’indice pour les fonctionnaires. »

Une légère augmentation du SMIC « pas acceptable »

Entre-temps, il y a eu la conférence sociale de Matignon. Le 9 novembre, Sébastien Lecornu en est sorti avec une hausse du Smic de 1,6 % au 1er décembre, soit environ 1 502 euros nets par mois. La CGT nationale a répondu que quelques euros de plus sur le Smic n’éteindraient pas la colère, et appelé à élargir au privé une grève d’abord lancée dans la fonction publique. Côté agents publics, huit organisations appellent désormais à cesser le travail, sur fond d’inflation à 3,4 % en octobre et de point d’indice gelé pour la quatrième année de suite.

Dans l’Hérault, le verdict est le même. « La mobilisation du 5 novembre a permis une réaction du gouvernement sur la question des salaires, mais quelques euros d’augmentation du Smic, ce n’est pas acceptable », tranche Mathieu Guy. Christine Saint-Joannis (FSU) prévient : « Le mouvement que l’on construit ne s’arrêtera pas demain tant qu’on n’aura pas réglé la question du pouvoir d’achat. »

Force ouvrière chiffre sa revendication : « On demande au minimum 10 % d’augmentation du point d’indice. Aujourd’hui, certains grades d’entrée dans la fonction publique ont des salaires en dessous du Smic et ne l’atteignent que grâce à des indemnités compensatoires. Cela concerne plusieurs centaines de milliers d’agents. » Le syndicat ajoute que le projet de loi de finances « va encore plus mettre à mal les collectivités territoriales ».

Elian Bourgade, secrétaire départemental de l’UNSA, s’attend à « une mobilisation très importante » et insiste sur « la convergence entre le public et le privé : chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail ».

Hôpital, cliniques, labos

À l’hôpital, la fiche de paie n’est pas le seul sujet. « Ce qui compte, c’est le pouvoir d’achat, mais on observe aussi une nette dégradation des conditions de travail, avec de gros problèmes de sous-effectifs », décrit Laurent Brun, de FO santé au CHU de Montpellier. Dans la santé privée, la CGT annonce un appel national à trois jours de grève, du 17 au 19 novembre. Selon Mathieu Guy, trois cliniques héraultaises y ont déjà répondu : Saint-Louis à Ganges, Saint-Jean à Montpellier et la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez.

Patrick Schevin (Solidaires) parle pour l’enseignement supérieur et la recherche : « Les fonctionnaires sont vus uniquement comme un coût, le gouvernement ne nous a absolument rien proposé. On s’attend à une mise sous tutelle du CNRS par Bercy, avec de potentielles suppressions de postes. » L’organisme a déjà dû voter en mars 20 millions d’euros d’économies sur son budget 2026, à la demande de Matignon. Le syndicaliste affirme partager les revendications des lycéens et étudiants mobilisés ces dernières semaines, des créations de postes et la rénovation du bâti, et pense qu’« il y aura beaucoup de jeunes » mardi.

La Comédie, ou la plage

Reste la question qui occupe Montpellier depuis un mois : où a-t-on le droit de manifester ? Le 5 novembre, la préfecture avait interdit les rassemblements dans le centre-ville et le cortège avait été envoyé de la place Max-Rouquette à la place de l’Europe. Le 10 novembre, la manifestation de l’éducation avait elle aussi été tenue à l’écart de l’Écusson. « On a fait sept kilomètres au milieu de nulle part, c’était une balade », résume Patrick Schevin.

Pour mardi, l’intersyndicale a déclaré une arrivée sur la Comédie. « On n’a pas pour l’instant de réponse de la préfecture qui nous demanderait de modifier le parcours. On a un plan B au cas où, mais on veut que ce parcours soit maintenu », indique Mathieu Guy.

Elian Bourgade ironise : « Il y a une tétanisation au niveau des interdictions de manifester. Le 5, la préfecture voulait qu’on finisse au parc Montcalm. On va finir par leur proposer une manifestation entre Palavas et Carnon, sur la plage. » Patrick Schevin soulève un problème plus juridique : « Ce n’est pas l’interdiction des manifestations qui va éteindre la colère sociale, les manifestations interdites ont quand même lieu. Le problème, c’est que ces interdictions tombent au dernier moment, il est donc dur de les contester au tribunal. »

Les syndicats reviennent aussi sur le 5 novembre. Selon Christine Saint-Joannis, « plusieurs voitures ont tenté de rentrer dans le cortège ». Pour Mathieu Guy, « ce n’est pas le problème des syndicats mais celui des services de la préfecture si la circulation n’est pas assurée sur le parcours ». Il avance une hypothèse qui n’engage que lui : « Ils ont peut-être voulu mettre en échec notre manifestation, mais heureusement, nos services d’ordre ont fait la circulation à la place de la police. »

Le secrétaire de la CGT ne se fait guère d’illusions sur la géographie montpelliéraine : « On aura beau déclarer des manifs qui partent depuis la plage, on sait que de toute façon, ça finira sur la place de la Comédie… »

Les rendez-vous du 17 novembre dans l’Hérault : Montpellier, 14 h, place Zeus. Agde, 10 h 30, mairie. Bédarieux, 10 h 30, Maison des syndicats. Béziers, 10 h 30, Bourse du travail. Ganges, 11 h 30, mairie. Lodève, 11 h, sous-préfecture. Lunel, 11 h 30, place de la République. Sète, 10 h 30, place de la Mairie.

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