Éducation : 2 000 manifestants à Montpellier, toujours tenus à l’écart de l’Écusson

Environ 2 000 personnes ont manifesté ce mardi 10 novembre à Montpellier à l’appel de l’intersyndicale de l’éducation, du supérieur et des organisations de jeunesse. Profs, chercheurs, étudiants et lycéens jugent insuffisantes les annonces du gouvernement. Le centre-ville leur était à nouveau interdit. Après la dispersion, quelques centaines de jeunes ont tenté de rejoindre la Comédie. Ils ont fini gazés puis nassés boulevard Louis-Blanc

13 heures, place Eugène-Bataillon, devant la faculté des sciences. Le cortège s’élance au lendemain d’une assemblée générale tenue sur le campus Triolet, avec dans ses rangs des enseignants du collège à l’université. « C’est une première de manifester ensemble avec l’enseignement supérieur », relève Jordan Homps, professeur de physique-chimie en collège et syndiqué à la FSU. « De toute façon, le changement doit se penser comme un tout, du lycée à l’enseignement supérieur. » Au niveau national, le SNES-FSU présente d’ailleurs cette journée comme la première, depuis le début du mouvement de la jeunesse, où l’intersyndicale jeune et plusieurs syndicats de l’Éducation et du Supérieur appellent ensemble.

Pour le parcours, en revanche, rien de nouveau. Comme le 7 novembre, la préfecture a écarté l’Écusson. Le trajet initialement proposé par la FSU « n’était pas compatible avec les impératifs de sécurité publique », a fait savoir la préfecture. Les services de l’État ont donc proposé une alternative : avenue du Professeur-Grasset, quais du Verdanson, bas du Corum, puis une longue boucle par Port-Marianne via le boulevard de l’Aéroport-International et la rue Poséidon, avant une arrivée sur l’esplanade de l’Europe. Une belle balade digestive, loin des regards.

« De l’enfumage »

Face au mouvement lancé début octobre par les lycéens, le gouvernement a lâché du lest. Le 26 octobre, il a annoncé 500 postes d’enseignants supplémentaires au budget 2027 et l’annulation des suppressions de postes prévues dans le second degré. Concrètement, le projet de budget présenté le 1er octobre supprimait 1 588 postes d’enseignants titulaires, dont 836 dans les collèges et lycées publics, comme l’a détaillé NosParlementaires. Seuls ces 836-là sont sauvés : les 414 suppressions dans les écoles restent au programme.

Christine Saint-Joanis, de la FSU, n’y voit pas de quoi pavoiser. « Les postes d’enseignants dont le gouvernement parle ne sont en réalité pas des postes mais des heures supplémentaires, où l’on voit des profs d’histoire aller donner des cours de maths », tacle-t-elle. « Quant aux récentes annonces de 800 postes, ce sont en fait 800 postes qui ne seront finalement pas supprimés dans le budget. C’est de l’enfumage. »

Julien, de Sud Éducation, nuance : « L’histoire des 800 postes, c’est pas énorme, mais c’est déjà un bougé. Ça veut dire que la mobilisation fonctionne. C’est un argument qu’on donne aux collègues pour les motiver : si on peut déjà avoir ça, on peut avoir plus en continuant. » Il insiste sur la nature du mouvement : « C’est une grève offensive, dans la lignée du mouvement lycéen d’octobre. On ne se bat plus parce qu’on va nous enlever quelque chose, on se bat pour demander des trucs. »

Christine Saint-Joanis remonte plus loin, jusqu’à la réforme Blanquer, qui a selon elle « fait péter le verrou du bac comme diplôme national, la clé de voûte du système ». « Quand le gouvernement a transformé le bac en contrôle continu, les profs sont devenus de simples distributeurs de notes. Ça occasionne un stress fou pour les élèves, qui n’ont plus le droit à l’erreur, alors que l’erreur fait précisément partie de l’apprentissage. » Parcoursup ? « Ça a très bien fonctionné, dans le sens où l’enseignement supérieur privé a explosé, ainsi que l’alternance, qui fabrique de la chair à patron », raille-t-elle. Elle se dit inquiète pour les jeunes : selon l’enquête EnCLASS 2024, 20 % des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois. « Ça me fait plaisir de les voir lutter, parce que quand on lutte, on est du côté de la vie. »

« Elles sont où, ces 15 000 places ?

Dans le supérieur, l’exécutif a promis 15 000 places supplémentaires entre les rentrées 2027 et 2028 : 10 000 en BTS, 4 000 en BUT et 1 000 en licence accès santé, ainsi que le remplacement de Parcoursup en 2028. Pas de quoi rassurer Thierry, enseignant-chercheur en physique à la fac des sciences et syndiqué à la FSU. « Elles sont où, ces 15 000 places ? » interroge-t-il. Il raconte un rendez-vous, la semaine dernière, avec le cabinet de la rectrice : « On nous a expliqué qu’on n’avait pas les moyens d’ouvrir ces places dans l’académie de Montpellier. Pourtant, cet été, on a eu 11 % de candidatures Parcoursup de plus que l’an dernier, pour seulement 2 % de places en plus. Avec comme conséquence des centaines de lycéens sans affectation à la rentrée. » L’intersyndicale réclame 150 000 places au niveau national, la suppression de Parcoursup et 15 000 postes de titulaires dans l’ESR.

La direction de l’université de Montpellier a banalisé la demi-journée pour permettre aux personnels de manifester. Elle compte renouveler l’opération, à condition que la fac ne soit plus occupée. « C’est une négociation sur la forme, pas sur le fond », juge Thierry.

Walid, étudiant en droit et militant au Syndicat de combat universitaire de Montpellier (SCUM), ne se contente pas d’une refonte de la plateforme. « Le gouvernement parle d’un éventuel remplacement de Parcoursup par autre chose, mais nous, on demande la fin de la sélection à l’université », martèle-t-il. « On va continuer de bloquer les facs sur les dates de manifestation nationale, même si les présidences nous envoient les CRS pour nous faire taire. » Lundi 9 novembre, la police est intervenue pour débloquer l’université Paul-Valéry.

Étudiants étrangers et TotalEnergies

Thierry ajoute deux revendications locales. D’abord, la fin des droits d’inscription différenciés pour les étudiants étrangers extracommunautaires. « Certaines facs, comme à Grenoble, ont refusé de faire payer cette différence. L’UM ne s’est pas engagée là-dessus », regrette-t-il. En septembre, lors d’une AG à la fac des sciences, un participant affirmait que plus de 100 étudiants n’avaient pas pu s’inscrire faute de pouvoir payer ces frais.

Ensuite, le partenariat entre l’université et TotalEnergies pour le master Énergie, adopté en juin après un vote à égalité en conseil de faculté, départagé par la voix prépondérante du président de séance. Le conseil doit de nouveau se pencher dessus le 18 novembre. « La fac veut nous faire signer une convention “nettoyée”. La première prévoyait qu’on n’avait plus le droit de critiquer Total, ce qui est une atteinte à la liberté académique », dénonce Thierry. En juin, Reporterre relevait une clause par laquelle l’université s’engageait à ne pas utiliser la marque et le logo de l’entreprise dans des conditions pouvant lui porter préjudice. « Elle a beau être nettoyée, on n’en veut toujours pas », tranche l’enseignant-chercheur.

Côté lycéens, l’usure se fait sentir. « Entre la police, la pression des directions d’établissement sur nos parents et la fatigue, c’est de plus en plus dur de tenir les blocages », confie Milo, élève au lycée Clemenceau. « Maintenant, on a décidé de ne bloquer que les jours de grosses manifs. »

Gaz et nasse boulevard Louis-Blanc

Une fois le cortège déclaré dispersé sur l’esplanade de l’Europe, plusieurs centaines de manifestants, en majorité des jeunes, remontent vers la place de la Comédie. Des cordons de gendarmes mobiles les y attendent. Repoussés au niveau du Corum, les manifestants essuient des tirs de gaz lacrymogène, avant d’être nassés sur le boulevard Louis-Blanc. Plusieurs personnes auraient été interpellées, dont un street medic.

Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène au niveau du Corum. (DR)

Les manifestants ont été nassés sur le Boulevard Louis-Blanc. (DR)





Les organisations se retrouvent ce mardi soir à Paul-Valéry pour décider des suites. Le prochain rendez-vous est déjà fixé : le mardi 17 novembre, six syndicats (CGT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FAFP) appellent à la grève dans toute la fonction publique.

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