« Permis de tuer », vie chère, lycéens : à Montpellier, un cinquième samedi entre orchestre et lacrymogènes

Un millier de personnes aux Arceaux contre la proposition de loi sur l’usage des armes par la police, puis quelques milliers dans les rues malgré l’interdiction préfectorale : ce samedi 14 novembre, la mobilisation a encore joué au chat et à la souris avec les CRS autour de l’Écusson. L’Observatoire des libertés dit avoir été verbalisé et privé de son matériel

A Montpellier, les rassemblements politiques en musique vont-ils devenir coutumiers ? L’orchestre solidaire de Montpellier remet ça, trois jours après sa première sortie. Mercredi, nous l’avions croisé place Jean-Jaurès : sa première répétition a eu lieu une heure avant le rassemblement du 11-Novembre de la Libre Pensée, flanqué d’une chorale, avec beaucoup de jeunes dans ses rangs. Il répondait à l’appel de l’Orchestre du nouveau monde, lancé le 1er novembre dans la Capitale, à monter des formations en région au départ des manifestations, et avait prévenu qu’il ne s’arrêterait pas à ce premier concert. Promesse tenue ce samedi 14 novembre aux Arceaux, ou l’orchestre a une nouvelle fois enchainé Marseillaise, Internationale et “Bella Ciao”, devant un bon millier de personnes.

Le rassemblement du jour vise la proposition de loi que ses opposants ont rebaptisée « permis de tuer ». Le texte du député LR Éric Pauget, déjà adopté à l’Assemblée nationale, arrive en séance au Sénat ce jeudi : le gouvernement a lui-même fixé l’examen au 19 novembre. Sur le fond, tout policier ou gendarme qui ouvre le feu serait d’office « présumé avoir agi » dans les clous de la loi, résume franceinfo. À ceux qui contestent le tir d’apporter la preuve du contraire, précise Ouest-France. Et l’affaire pourrait aller vite : selon franceinfo, Éric Pauget compte sur un vote « conforme » du Sénat, qui épargnerait au texte la navette parlementaire. LFI y voit « un permis de tuer XXL », le PS « une loi liberticide ».

Au micro, Alban Desoutter, de la Libre Pensée, ne fait pas dans la nuance : « Cette loi va permettre à la police d’être encore plus violente que ce qu’elle n’est aujourd’hui. » Et de renvoyer à la répression du mouvement lycéen. À Montpellier, les exemples ne manquent pas. Le 2 octobre, devant le lycée Clemenceau, les gaz lacrymogènes avaient volé et un journaliste qui filmait s’était fait percuter par la moto d’un policier. Le même jour, d’après l’Observatoire des libertés de Montpellier (OLM), une lycéenne de 17 ans, immobile devant l’établissement, avait été grièvement blessée à l’œil pendant une charge de la CDI lancée sans sommation.

Après le concert improvisé de l’orchestre, une militante prend le micro à son tour pour évoquer la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux enfants et aux adolescents (fixée au 19 novembre) : « Nous devons être solidaires des luttes enfantistes et être solidaires des lycéens en lutte. »

Un tag réalisé sur les Arceaux ce samedi 14 novembre.

Un centre-ville toujours bouclé

Sur le papier, la suite n’était pas au programme : la préfète de l’Hérault avait interdit les manifestations revendicatives dans le centre-ville de 12 heures à 23 heures, au nom notamment de Cœur de ville en lumières, relevait Hérault Tribune. Cela n’a pas empêché grand monde d’essayer.

Aux Arceaux, les slogans contre la police alternent avec ceux en soutien à la Palestine. Vers 14 heures, le rassemblement se met en mouvement et un cortège prend la direction de Plan Cabanes. Il grossit en route : quelques milliers de personnes battent maintenant le pavé.

Au bout du cours Gambetta, quelques barricades et des poubelles en feu font face à un cordon de police. Les sommations ne tardent pas, la charge non plus. Les manifestants refluent vers la place Max-Rouquette, où l’on se met à danser au son d’une batucada. Puis le cortège repart.

L’Écusson, quadrillé par les CRS, reste difficile d’accès. Une partie de la manifestation finit par s’y glisser, l’autre file vers le quartier des Aubes. La police fait usage de gaz lacrymogène devant le lycée Mermoz et jusque dans Antigone, où de petits groupes courent, s’éparpillent et se retrouvent un peu plus loin pour continuer de manifester. Divers groupes de manifestants se feront ensuite gazer sur la Comédie et l’Esplanade.

« Sans effets concrets »

Dans la cohue, un manifestant croisé au hasard prolonge la réflexion ouverte dans nos colonnes samedi dernier (lire : « À Montpellier, la contestation cherche encore sa stratégie ») : « C’est bien d’être là pour maintenir la pression, montrer que le mouvement social tient encore. Cela permet aux organisations de recruter. Mais ces manifestations à répétition provoquent répression et interpellations de camarades sans avoir d’effets concrets. » Il rappelle qu’au moment des Gilets jaunes, « moins de 300 personnes ont suffi à bloquer le dépôt pétrolier de Frontignan, qui est le point stratégique clé pas loin de Montpellier pour paralyser l’économie ».

Observateurs verbalisés, plusieurs interpellations

Dans un communiqué reçu à 14 h 40, l’Observatoire des Libertés de Montpellier (OLM), qui documente les pratiques policières afin de rédiger des rapports, affirme qu’à 14 h 20, les forces de l’ordre ont « à nouveau saisi [son] matériel » et « de surcroît verbalisé » ses membres, pourtant « identifiés » et « signalés depuis le début des manifestations auprès de la préfecture ». L’Observatoire, qui dit avoir déjà obtenu « par deux fois » la restitution de matériel saisi « en violation du droit », craint que « cette éviction vise à empêcher l’observation des pratiques policières ». Il estime que, depuis le début du mouvement lycéen, « l’usage de la répression comme réponse au mouvement social conduit à des débordements de violences dans les pratiques policières, contraires à l’État de droit ».

De son côté, la préfecture de l’Hérault annonçait 6 interpellations à 16 h 30.

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