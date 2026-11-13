Montpellier : des livres sur le communisme détruits en perquisition, selon l’avocate d’un manifestant

Poursuivi après un blocage lycéen, A. comparaissait ce vendredi 13 novembre devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Son avocate affirme que la perquisition de son domicile s’est soldée par la destruction de tracts politiques et de livres sur le communisme, et parle de « chasse aux sorcières ». Le prévenu conteste par ailleurs à peu près tout ce que le journaliste Jean-Marc Aubert a écrit sur lui dans Métropolitain

Chemise blanche, casier vierge, master de physique. A. se tient à la barre du tribunal correctionnel de Montpellier pour demander un délai afin de préparer sa défense, et un allègement de son contrôle judiciaire. C’est son avocate, Me Elkaim, qui lâche l’information de l’après-midi : la perquisition menée dans ce dossier se serait accompagnée de la « destruction de tracts politiques et de livres sur le communisme ». « C’est une chasse aux sorcières », lance-t-elle. Le parquet n’a pas répondu sur ce point à l’audience.

A. est poursuivi pour des faits du 9 novembre, en marge d’un blocage lycéen : participation à un groupement formé en vue de violences ou de dégradations, dissimulation du visage et destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. En l’occurrence, des poubelles et un portail. Le proviseur du lycée s’est constitué partie civile.

Un couvre-feu et une interdiction de manifester

En attendant son procès, il vivait sous un contrôle judiciaire serré : interdiction de paraître à Montpellier, ce qui l’a renvoyé chez ses parents dans un département voisin, interdiction de manifester dans toute l’Occitanie et couvre-feu de 18 heures à 8 heures.

« Mon master en physique me permettrait de trouver du travail à Montpellier », explique-t-il à la présidente, en citant les laboratoires où il a déposé des CV. Il évoque ses engagements associatifs, dont une structure qui aide des enfants de la Paillade à lire et à écrire. Puis il demande à « conserver mon droit fondamental à manifester ».

Le procureur, de son côté, rappelle que le parquet avait requis son placement en détention provisoire. Il accepte une exception à l’interdiction de Montpellier pour la recherche d’emploi, rien de plus. « Les faits qui lui sont reprochés sont justement en lien avec une manifestation, c’est le cœur même du sujet. » Demander la levée du contrôle judiciaire dans ce type de dossier « serait aberrant » selon lui.

« Alors je vais vous demander quelque chose d’aberrant », enchaîne Me Elkaim. Elle décrit un homme qualifié d’« activiste » parce qu’il fréquente des groupes militants, qui « a toujours manifesté » sans jamais être interpellé, et qui s’est présenté à l’audience comme il se présentera à la suivante. Elle propose une interdiction d’approcher les établissements scolaires, voire de quitter le territoire français, « plus proportionnée ».

Le tribunal coupe la poire en deux. A. peut rentrer à Montpellier et le couvre-feu saute. L’interdiction de manifester en Occitanie reste, complétée par une interdiction de paraître aux abords des établissements scolaires et universitaires. Procès le 11 janvier 2027 à 13 h 30. D’ici là, il est présumé innocent.

Un récit contesté point par point

L’affaire avait déjà eu droit à un article de Jean-Marc Aubert dans Métropolitain, qui présentait A. comme un professeur vacataire interpellé devant le lycée où il exerçait. A. affirme qu’il n’est pas enseignant dans cet établissement, ayant arrêté de travailler dans l’éducation nationale en juillet dernier, que le drapeau trouvé dans son sac n’était pas imbibé d’essence et qu’il n’a jeté aucune pierre, comme l’article le mentionnait. D’après les préventions lues à l’audience, il n’est d’ailleurs pas poursuivi pour des violences.

Ce n’est pas la première fois que le travail de ce journaliste est mis en cause : le fait-diversier de Métropolitain est un habitué de nos colonnes, et des prétoires. En juin 2024, jugé pour diffamation après un papier sur la mort d’un nourrisson, il a entendu la présidente détailler son casier : six condamnations entre 2013 et 2019, dont cinq pour diffamation. Ce jour-là, il a fini relaxé. Il traîne aussi six mois de prison avec sursis et 4 000 euros d’amende, récoltés en 2020 pour accès frauduleux d’un système de traitement automatisé de données (celui des pompiers). Côté récits, nous avions déjà dû démentir une « agression » de policiers rue Aristide-Ollivier, racontée avec force détails par un journaliste qui n’y était pas. Côté vocabulaire, un responsable politique local a eu droit à un « sale arabe » en 2017, puis le président d’une association de rapatriés en 2022, qui a porté plainte pour injure raciale, diffamation et publication mensongère. Sa rédaction nous avait alors juré avoir pris des « mesures », sans jamais dire lesquelles. On les cherche encore : en 2023, un féminicide devenait sous sa plume un « drame passionnel », et en août dernier, une femme trans agressée à Montpellier se voyait requalifiée en « homme ».

À la sortie, Me Elkaim indique que les appareils électroniques de son client ont été saisis et que la police voudrait ouvrir une enquête incidente pour association de malfaiteurs. Elle et A. dénoncent une criminalisation des mouvements sociaux.

« Ce n’est plus monsieur X »

Le dossier suivant concerne un homme interpellé lors de la manifestation du 10 novembre, poursuivi pour dissimulation du visage, participation sans arme à un attroupement après sommation, rébellion et refus de prélèvement ADN et d’empreintes. Pas de casier non plus. Il a tu son identité jusqu’à son passage devant le juge des libertés et de la détention, la veille.

Le procureur y voit une « défiance de l’autorité judiciaire » et requiert la détention provisoire. Me Murat, son avocat, plaide des faits « d’une gravité toute relative », contestés, et le taux d’occupation de la prison de Villeneuve-lès-Maguelone, qu’il chiffre à 190 %. « Ce n’est plus monsieur X », affirme-il, pendant que la compagne du prévenu se lève dans la salle pour montrer sa pièce d’identité à la présidente.

Le tribunal le place sous contrôle judiciaire et renvoie l’affaire au 18 janvier à 13 h 30. Aucun des deux hommes n’a encore été jugé. Tous deux sont interdits de manifester dans les treize départements d’Occitanie.

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