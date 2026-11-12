Béziers : la police municipale pousse le cantique en uniforme, la Libre Pensée interpelle la préfecture

Le 11 novembre, des agents de la police municipale de Béziers ont chanté en uniforme « Rappelle-toi, Jeanne », un chant chrétien et militaire, dans la chapelle des Pénitents bleus. La mairie de Robert Ménard a elle-même diffusé la scène sur ses réseaux. La Libre Pensée de l’Hérault y voit une entorse de plus à la loi de 1905 et demande à la préfecture si elle compte, cette fois, s’en mêler

À Béziers, le 11 Novembre ne se joue pas qu’au monument aux morts. Mercredi matin, des policiers municipaux en uniforme, alignés sur plusieurs rangs devant l’autel de la chapelle des Pénitents bleus, ont entonné « Rappelle-toi, Jeanne ». La scène a été publiée sur le compte Instagram officiel de la Ville de Béziers, en précisant que « la police municipale de Béziers » avait interprété ce chant à l’occasion de la cérémonie du jour.

Le morceau n’a pas grand-chose d’un chant de marche républicain. Ses paroles sont attribuées à sainte Thérèse de Lisieux, il se chante sur l’air de la Marche de Robert Bruce et figure au répertoire des élèves officiers de Saint-Cyr. On y supplie Jeanne d’Arc de venir au secours de la France, au nom du Christ et de la Vierge.

« Le corps de la police municipale », pas des agents à titre individuel

La fédération héraultaise de la Libre Pensée a réagi par un communiqué dont le titre pose la question : « La préfecture va-t-elle encore une fois fermer les yeux ? » L’association relève que les agents se sont rendus dans la chapelle en uniforme et, écrit-elle, en arme. Elle insiste surtout sur la légende choisie par la mairie : c’est « le corps de la police municipale » qui est allé chanter, et non « une série de policiers à titre individuel ». La nuance compte. Un policier municipal peut chanter ce qu’il veut le dimanche. En service, les agents publics sont tenus à la neutralité religieuse. La Libre Pensée estime que cette obligation n’a pas été respectée.

Le reste du communiqué ne fait pas dans la dentelle. La mairie y est décrite comme une « usine à buzz réactionnaires », accusée de faire passer les Biterrois pour des « beaufs », « ce qu’ils ne sont pas ». L’association y dénonce aussi un deux poids, deux mesures : on s’indigne volontiers d’une mère voilée qui accompagne une sortie à la piscine, beaucoup moins des messes, processions et chants organisés par des agents publics ou par une mairie.

Crèche, messe, char de la Vierge : un air connu

L’épisode s’ajoute à une liste déjà longue. Depuis 2014, Robert Ménard installe chaque année une crèche de Noël à l’hôtel de ville. En novembre 2025, Le Poing comptait huit condamnations de la commune pour atteinte à la loi de 1905, la dernière prononcée par la cour administrative d’appel de Toulouse le 25 avril 2024. La crèche a été inaugurée quand même, le 29 novembre suivant.

Il y a aussi la féria. Une messe et une procession figurent à son programme officiel, et la Libre Pensée chiffre à 98 000 euros hors taxes le char à l’effigie de la Vierge payé par la commune en 2025. Deux préfets de l’Hérault se sont affichés à ces cérémonies aux côtés du maire : Hugues Moutouh à la messe d’ouverture en 2022, puis François-Xavier Lauch à la procession du 14 août 2024.

La préfecture répond, mais ne bouge pas

D’où la question adressée à l’État. La Libre Pensée rappelle qu’elle a déjà écrit à la préfète Chantal Mauchet au sujet des manquements répétés qu’elle reproche à la mairie de Béziers. En août, le cabinet de la préfète avait répondu, ce que ses deux prédécesseurs ne faisaient pas. Sur le fond, la préfecture ne trouvait rien à redire : un symbole religieux ne suffit pas à caractériser une subvention à un culte, et aucun texte n’interdit à un maire d’assister à une cérémonie religieuse ceint de son écharpe.

L’association en tire deux conclusions politiques. La « marche à la guerre », qu’elle dénonçait justement ce 11-Novembre place Jean-Jaurès à Montpellier, irait de pair avec le recul des libertés, liberté de conscience en tête. Et le danger ne viendrait pas de la seule extrême droite, « bon élève » de ce qu’on lui enseigne à « l’extrême centre ».

Elle termine par un rappel d’histoire, à l’attention de ceux qui ont choisi le répertoire. Jeanne d’Arc a été jugée à Rouen par un tribunal ecclésiastique que présidait un évêque, Pierre Cauchon, condamnée pour hérésie et brûlée le 30 mai 1431. L’Église l’a canonisée en 1920. La police municipale de Béziers, elle, a retenu la fin de l’histoire.

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